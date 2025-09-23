'मैं ज्यादा प्यार कर पाता...', बिग बॉस में अमाल ने किया एक तरफा प्यार का किया इजहार

बिग बॉस 19 हर गुजरते एपिसोड के साथ और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है. एक तरफ जहां रोजना घर के कंटेस्टेंट्स की कुछ न कुछ बातों पर लड़ाई हो रही है तो वहीं दूसरी ओर लड़ाई-झगड़ों के बीच सिंगर अमाल मलिक ने कैमरे के सामने अपने दिल का दर्द बयां कर एकतरफा प्यार का इजहार कर दिया. अमाल का ये इमोशनल वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल बिग बॉस 19 के मेकर्स ने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें अमाल को अकेले घर के कोने में बैठा देखा गया है. जहां वो अपने दिल की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए बिग बॉस के मेकर्स ने लिखा, 'यादों में खो गए अमाल, बीबी रेडियो की आवाज बनके की उन्होंने अपने दिल की बातें बयां कीं.'

क्या कहा अमाल मलिक ने?

अमाल ने कैमरे से बात करते हुए कहा, 'हम सभी की लाइफ में एक फेज आता है, जब हम एक स्पेस में चले जाते हैं. हम बहुत उदास हो जाते हैं और दुनिया से नाराज हो जाते हैं. उस वक्त ऐसा लगता है कि किसी से भी रिश्ता नहीं रखना और उसी समय लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाता है, जो दिल को छू जाता है.'

Advertisement



अमाल ने अपने एकतरफे प्यार के तारीफ में खूब कसीदे पढ़ते हुए आगे कहा, 'इस इंसान को लाइफ में आना ही था तो पहले क्यों नहीं आया? पहले मिलते तो ज्यादा वक्त होता और मैं ज्यादा प्यार कर पाता. ऐसा एक इंसान बिल्कुल मेरी दिल की धड़कनों को तेज कर देता है और उसकी याद जब-जब आती है तो एक नया थॉट या गाना बन जाता है. फिलहाल ये प्यार एकतरफा है लेकिन आशा करता हूं जब बाहर जाऊं तो ये दो तरफा प्यार में बदल जाएगा.'

इसके पहले भी किया था इजहार

बता दें कि ये पहली बार नहीं जब अमाल ने प्यार का इस तरह खुलेआम इजहार किया हो. इससे पहले भी अमाल कह चुके हैं कि वो किसी को दिल से याद कर रहे हैं. उस वक्त अमाल ने कहा था, 'मैं बहुत जरूरी मैसेज उस इंसान को पहुंचाना चाहता हूं जो अब तक स्पेशल बना नहीं. जिसे शायद डर है कि मैं बिग बॉस आया हूं. कुछ गड़बड़ न कर दूं या यहां मुझे कोई मिल जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है.'

---- समाप्त ----