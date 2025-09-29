scorecardresearch
 

क्यों टूटी थी अभिषेक बजाज की पहली शादी? एक्स वाइफ ने किया खुलासा

अभिषेक बजाज की पहली शादी टूटने का राज सामने आ चुका है. उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने बताया कि एक्टर ने शादी के दौरान उन्हें धोखा दिया और कई सारी पाबंदियां भी लगाई थीं.

अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ ने खोले राज (Instagram @humarabajaj24/akankshajindal08)
'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट एक्टर अभिषेक बजाज फैंस के फेवरेट हैं. घर के अंदर उनका गेम काफी लोगों को इंप्रेस कर रहा है. इसके साथ उनकी जोड़ी एक्ट्रेस अशनूर कौर संग भी पसंद की जाती है. लेकिन इसी बीच अभिषेक की पर्सनल लाइफ के भी चर्चे होते रहते हैं. एक्टर की पहली शादी टूट चुकी है. उनका तलाक शादी के करीब डेढ़ साल बाद हो गया था.

अभिषेक बजाज की पहली पत्नी आकांक्षा जिंदल

अभिषेक ने बिग बॉस के घर अपनी शादी टूटने का असली कारण कभी शेयर नहीं किया. हालांकि घरवालों ने उनकी शादी से जुड़ी कई बातें बोली हैं. अब अभिषेक की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उनकी शादी टूटने का असली कारण बताया है. आकांक्षा का कहना है कि अभिषेक ने शादीशुदा होने के बावजूद उन्हें कई लड़कियों के साथ मिलकर धोखा दिया था.

विक्की लालवानी संग बातचीत में अभिषेक की एक्स वाइफ ने बताया कि वो और एक्टर स्कूल से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों ने शादी से करीब आठ सालों तक एक-दूसरे को डेट किया. आकांक्षा ने कहा, 'अभिषेक ने मुझे गेटवे ऑफ इंडिया पर एक यॉट पर शादी के लिए प्रपोज किया था. हालांकि मेरे पेरेंट्स इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन मेरे लिए वो राजी हो गए.'

आकांक्षा ने आगे बताया कि उनकी शादी में अचानक सबकुछ बदला था. उन्होंने कहा, 'मेरे लिए चीजें 360 डिग्री बदल गई थीं. मैं वो सबकुछ स्वीकार नहीं कर पा रही थी. जाहिर है उसने मुझे धोखा दिया था. उसका बर्ताव देखकर मुझे समझ आ रहा था कि वो नहीं बदलने वाला है. हमारे बीच चीजें नहीं चल पाएंगी. उस वक्त पर मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था.'

कैसे आकांक्षा को अभिषेक बजाज ने दिया धोखा?

आकांक्षा ने इसी दौरान ये भी बताया कि उन्हें कैसे अभिषेक ने धोखा दिया. उन्होंने कहा, 'वो कई लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था. इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया और कुछ स्क्रीनशॉट भी मिले. जब मैंने सवाल किया तो उसने उल्टा खुद को विक्टिम दिखाना शुरू कर दिया और मेरे खिलाफ ही सबूत ढूंढने लगा.' 

आकांक्षा का ये भी कहना है कि अभिषेक शादी के दौरान उनपर कई सारी पाबंदियां लगाने लगे थे. उन्हें वो आजादी नहीं थी जो शादी से पहले डेटिंग के दौरान थी. बता दें कि अभिषेक बजाज ने साल 2017 में आकांक्षा जिंदल संग सात-फेरे लिए थे. लेकिन साल 2019 में ही उनका तलाक हो गया था.

