बिग बॉस 19 में ये कंटेस्टेंट बना नया कैप्टन, सभी घर वालों की बढ़ी टेंशन

बिग बॉस 19 अपने चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है. ऐसे में कंटेस्टेंट्स के बीच नए कैप्टन के लिए टास्ट हुआ, जिसमें जमकर विवाद, लड़ाई-झगड़ा हुआ. जानिए इन सब के बीच आखिरकार किस कंटेस्टेंट ने कैप्टन्सी जीती है.

बिग बॉस में कौन बना नया कैप्टन? (Photo: X/@HotstarReality)
टीवी का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में है. कंटेस्टेंट्स के बीच हो रहे झगड़ हर दिन अलग-अलग रंग भर रहे हैं. इस बीच बिग बॉस अपने चौथे हफ्ते में है, ऐसे में अब चौथे कैप्टन के लिए मुकाबला कड़ा होता जा रहा है. हाल ही में हुए कैप्टेंसी टास्क के दौरान चीजें ज्यादा खराब हो गई थी, इसके बाद अब नए कैप्टन पर मुहर लग गई है.  

गौरतलब है कि कैप्टन अमाल मलिक का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही बिग बॉस 19 के अगले कैप्टन को लेकर टास्क शुरू हुआ था. इसी के साथ कप्तानी के लिए घर में एक जबरदस्त मुकाबला भी हुआ. जिसके बाद घर का नया कैप्टन आखिरकार मिल गया.

अभिषेक-आवेज की हुई लड़ाई
बिग बॉस के हालिया एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के दौरान अभिषेक और आवेज के बीज जमकर लड़ाई हुई. जिससे घर में तनाव बढ़ गया. दोनों की बीच जमकर धक्का-मुक्की और जोरदार लड़ाई हुई. गेम के संचालक अमाल मलिक ने बीच-बचाव भी किया, लेकिन अभिषेक का एग्रेशन कम नहीं हुआ. ये देख घर वाले हैरान हो गए.  हालांकिअभिषेक अपनी बात पर अंत तक अड़े रहे.

कौन बना घर का कैप्टन?
इस कैप्टेंसी टास्क में अभिषेक की टीम को जीत मिलती है, जिसके बाद उन सभी को अगले टास्क में मौका मिलता है. बारी-बारी सभी कंटेस्टेंट्स आउट हो जाते हैं, इसके बाद अंत में अभिषेक बजाज बचते हैं, जो घर के नए कैप्टन बनते हैं. इसी के साथ   अभिषेक बजाज 'बिग बॉस 19' घर के चौथे कैप्टन बनते हैं.

नॉमिनेश में अभिषेक का नाम
अगर आप बिग बॉस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ये पहली बार नहीं जब अभिषेक हाथापाई पर उतरे हों. उनका बसीर और शहबाज बदेशा के साथ पहले ही पंगा हो रखा है. वहीं इस हफ्ते नॉमिनेशन में अभिषेक बजाज के साथ  अशनूर कौर, बसीर अली, नेहल चुडास्मा और प्रणित मोरे का नाम शामिल हैं. अब देखना होगा कि घर का कैप्टन बनना के बाद वो बेघर होने से बचते है या नहीं.
 

