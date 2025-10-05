'सिर्फ फेम के लिए...', एक्स वाइफ के आरोपों पर अभिषेक बजाज की टीम का रिएक्शन

'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट एक्टर अभिषेक बजाज फैंस के फेवरेट हैं. घर के अंदर उनका गेम काफी लोगों को इंप्रेस कर रहा है. लेकिन इसी बीच अभिषेक की पर्सनल लाइफ के भी चर्चे होते रहते हैं. हाल ही में उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने अभिषेक पर बड़ा आरोप लगाया था. अब अभिषेक की टीम की तरफ से इसे लेकर एक बयान जारी किया गया है.

अभिषेक बजाज का एक्स वाइफ पर निशाना

अभिषेक बजाज ने कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन मेरी टीम की सलाह पर मुझे लगता है कि यह मेरी सुरक्षा और मन की शांति के लिए जरूरी है. खासकर जब मैं बिग बॉस के घर में हूं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास्ट को वर्तमान में घसीटा जाएगा. सालों की खामोशी और तलाक के बाद एक 'फेम डिगर' को जिसे मैं कभी पूरे दिल से प्यार किया, अब एक पल की फेम के लिए मेरी इमेज और प्रतिष्ठा को धूमिल करते देखना बेहद दर्दनाक है.'

अभिषेक ने आगे कहा, 'अपने जीवन के उस बुरे दौर से उबरने और अपनी शर्तों पर अपना करियर फिर से बनाने के लिए मुझे बहुत साहस और ताकत की जरूरत पड़ी है. मैंने जो भी कदम उठाया है, वह ईमानदारी और कड़ी मेहनत से उठाया है. इस तरह के घटिया और अपमानजनक तरीके से सवाल उठाना या उस पर हमला करना दिल तोड़ने वाला और बेहद अन्यायपूर्ण है.'

Advertisement

हाथ जोड़कर अभिषेक ने की अपील

अंत में अभिषेक ने कहा, 'मैं मीडिया और ऑडियंस से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं- कृपया ऐसे बेबुनियाद प्रयासों को जगह या महत्व न दें जिनका उद्देश्य केवल किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना हो. आइए, न्यूज के रूप में छिपी नकारात्मकता को बढ़ावा न दें, खासकर जब मैं बाहरी दुनिया में इसका जवाब देने के लिए मौजूद न होऊं. मैं आज केवल आप सभी से मिले प्यार और समर्थन की वजह से ही मजबूत हूं. यही विश्वास मेरे लिए सब कुछ है. रब रक्खा.

अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ ने क्या कहा?

बता दें कि एक्टर अभिषेक की पहली शादी टूट चुकी है. हाल ही में एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उनकी शादी टूटने का असली कारण बताया था. जिसमें आकांक्षा का कहना है कि अभिषेक ने शादीशुदा होने के बावजूद उन्हें कई लड़कियों के साथ मिलकर धोखा दिया था. इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया और कुछ स्क्रीनशॉट भी मिले.

---- समाप्त ----