Bigg Boss 16: बदल गया वीकेंड के वॉर का वक्त, अब इस दिन आएंगे सलमान खान

कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 16' 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है. सलमान खान स्टेज पर आ चुके हैं. 'बिग बॉस 16' की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. इसमें खुद बिग बॉस एक से बढ़कर एक खुलासे करते नजर आने वाले हैं. सबसे पहला खुलासा तो बिग बॉस ने यह किया है कि इस बारी वीकेंड का वार शुक्रवार और शनिवार आने वाला है. शनिवार और रविवार नहीं. ऐसा पहली बार होने वाला है जब 15 सीजन में यह बदलाव किया गया हो. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान का बिग बॉस खुद शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं.

