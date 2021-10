Bigg Boss 15: अफसाना खान ने Umar Riaz के डॉक्टर होने का उड़ाया मजाक, मिला करारा जवाब

बिग बॉस 15 के पहले हफ्ते में ही कंटेस्टेंट्स के बीच दोस्ती और दुश्मनी के रिश्ते बनने लगे हैं. आस‍िम रियाज के भाई उमर रियाज भी इस कड़ी में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं. उन्हें बीते एप‍िसोड में सिंगर अफसाना खान के साथ लड़ते देखा गया. इस एप‍िसोड के बाद उमर के भाई आस‍िम और हिमांशी खुराना ने उन्हें सपोर्ट भी किया है. लेक‍िन मामला क्या है, आइए जानें.

अफसाना और उमर के बीच कर‍ियर और प्रोफेशन को लेकर बहस हो गई. अफसाना ने उमर से कह दिया- 'तुम कुछ करने लायक नहीं हो, डॉक्टरी करो, तुम मेरे और मेरे कर‍ियर के बीच नहीं आ सकते.' अफसाना का यह तंज भरा कमेंट उमर को पसंद नहीं आता और वे भी सिंगर को जवाब दे देते हैं.

उमर रियाज ने अफसाना को दिया ये जवाब

उमर कहते हैं- 'आप मेरे प्रोफेशन के बारे में बात ना करें और मेरे बयानों से उसे ना जोड़ें. जब आप घर में बैठकर कुछ नहीं कर रही थीं, उस वक्त मैं बाहर फ्रंट लाइन वर्कर था, पैनडेमिक में अपने देश के लोगों की सेवा कर रहा था.'

उमर और अफसाना के बीच की यह गरमा-गरमी में ऑड‍ियंस ने उमर का साथ दिया है. आस‍िम रियाज और हिमांशी खुराना ने भी उमर के सपोर्ट में ट्वीट किया है.

आस‍िम ने किया भाई का सपोर्ट

आस‍िम ने अफसाना खान के पैनिक अटैक को अपने ट्वीट में जोड़ते हुए लिखा- 'जब आपको पैनिक अटैक आता है...तब आप गाना नहीं बजाते...डॉक्टर के पास जाते हैं.' हिमांशी ने लिखा- 'पहला और आख‍िरी शख्स जिसे आप अपनी जिंदगी में देखते हैं वो एक डॉक्टर ही होता है...'

When you have a panic attack You don’t play a song ..you call a doctor @realumarriaz

The first and last person you see in your life is doctor...... @realumarriaz