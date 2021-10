BB Weekend Ka Vaar: प्रतीक सहजपाल पर भड़के Salman Khan, बोले- 'अगर मेरी बहन होती तो मैं आपकी...'

बिग बॉस 15 का पहला वीकेंड का वार धमाकेदार होने वाला है. जिसमें होस्ट सलमान खान का गुस्सा प्रतीक सहजपाल पर जमकर फूटेगा. वीकेंड का वार का प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें सलमान खान ने प्रतीक सहजपाल की ऐसी जमकर क्लास लगाई है जिसे वो हमेशा याद रखेंगे.

प्रतीक की घटिया हरकत, नहीं मांगी माफी

खासतौर पर विधि पंड्या के मामले का जिक्र करते हुए सलमान ने प्रतीक सहजपाल को खूब खरी खोटी सुनाई. बिग बॉस लवर्स जानते ही होंगे कि बीते एपिसोड में प्रतीक ने कैसे टास्क जीतने के चक्कर में सारी हदें पार कर दी थी. विधि पंड्या बाथरूम में नहा रही थीं और प्रतीक ने बाथरूम का लॉक तोड़ने की कोशिश की. बाद में जब घरवालों ने प्रतीक को उनकी गलती बताई तो प्रतीक को अपनी गलती नजर नहीं आई. इस वाकये के लिए प्रतीक ने माफी भी नहीं मांगी.

Bhai blast on #PratikSehajpal right, left and centre 😂😂🤣🤣



Full maza aane wala hai bhidu.. Episode for Salmaniacs ❤️ #WeekendKaVaar #SalmanKhan #BiggBoss15 pic.twitter.com/TKjWuZwPsY