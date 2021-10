Bigg Boss 15 में एंट्री से पहले ही भिड़े शमिता-निशांत, बिग बॉस 15 के जंगल में होगा दंगल?

टीवी के मचअवेटेड शो बिग बॉस 15 का धमाकेदार आगाज हो चुका है. बिग बॉस 15 का बीते दिन ग्रैंड प्रीमियर हुआ, जिसमें 13 कंटेस्टेंट्स की शो में एंट्री हुई है. हालांकि, बिग बॉस ओटीटी के तीनों कंटेस्टेंट्स शमिता शेट्टी, निशांत भट्ट और प्रतीक सहजपाल आज बिग बॉस 15 के घर में धमाकेदार एंट्री करेंगे. लेकिन शो में एंट्री से पहले ही शमिता शेट्टी और निशांत भट्ट एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए. वहीं प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट की दोस्ती में भी दरार आती हुई दिखाई दे रही है.

शमिता शेट्टी से भिड़े निशांत भट्ट

दरअसल, बिग बॉस के शो का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है. वीडियो में बिग बॉस ओटीटी के तीनों कंटेस्टेंट्स शमिता शेट्टी, निशांत भट्ट और प्रतीक सहजपाल आज शो में एंट्री करेंगे. शो में एंट्री करने से पहले ही स्टेज पर बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट्स निशांत भट्ट और शमिता शेट्टी स्टेज पर भी सलमान खान के सामने आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे.

