शहनाज के फैन्स का टूटा दिल, बिग बॉस में नजर नहीं आएंगी पंजाब की कैटरीना!

बिग बॉस सीजन 13 की आन बान और शान पंजाब की कैटरीना कैफ शहनाज गिल रही थीं. अपनी क्यूटनेस से सभी का दिल जीतने वाली शहनाज ने दर्शकों के दिल में अलग जगह बनाई थी. उनकी वजह से पिछले सीजन की टीआपरी भी आसमान पार पहुंच गई थी. इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा था कि शहनाज को बिग बॉस 14 में भी बुलाया जाएगा.

बिग बॉस 14 में शहनाज की नो एंट्री?

लेकिन खबरी की खबर के मुताबिक शहनाज गिल बिग बॉस के प्रीमियर एपिसोड में नजर नहीं आएंगी. जिस एपिडोस में सिद्धार्थ-गौहर जैसे पुराने सेलेब्स दिखाई देंगे, उनके साथ शहनाज गिल मस्ती करती नहीं दिखेंगी. बताया जा रहा है कि मेकर्स उन्हें शो में बुलाएंगे जरूर, लेकिन अभी नहीं. शहनाज को बतौर गेस्ट शो के बीच में बुलाया जा सकता है. ऐसे में फैन्स के हाथ मायूसी तो लगी है, लेकिन इस बात की तसल्ली भी है कि वे शो का हिस्सा बनेंगी.

अब शहनाज को लेकर फैन्स का यूं मायूस होना लाजिमी है. पिछले सीजन में शहनाज गिल ने जो धमाल-मस्ती मचाई थी, वैसा कुछ शायद किसी सीजन में देखने को नहीं मिला था. उनकी सिद्धार्थ शुक्ला संग केमिस्ट्री ने भी शो में चार चांद लगाने का काम किया था. ऐसे में इस सीजन में शहनाज आती हैं, तो शो को बंपर टीआरपी मिलना तय माना जा रहा है.

#EXCLUSIVE #BiggBoss14



According to Our Sources

ShehnaazGill Will Not be seen On the Premiere of #BB14 She will be called as guest During later stage of The Show