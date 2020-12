बिग बॉस: नॉमिनेशन टास्क में जमीन पर गिरीं कश्मीरा, जैस्मिन से भिड़े एजाज

बिग बॉस 14 के अपकमिंग एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क होगा. इस टास्क में कश्मीरा शाह और एजाज खान एक-दूसरे से भिड़ते नजर आए. कश्मीरा एजाज को टास्क में रोकती नजर आईं. इस दौरान कश्मीरा जमीन पर भी गिर जाती हैं. वहीं जैस्मिन और एजाज भी एक-दूसरे से भिड़ते दिखे.

नॉमिनेशन टास्क में जमीन पर गिरीं कश्मीरा

वहीं रुबीना, कश्मीरा मनु पंजाबी को बोलते हैं कि अनफेयर मत खेलो. सब देख रहे हैं. इसके बाद कश्मीरा एजाज को पानी में फेंकने से रोकने की कोशिश करती है. इसी दौरान कश्मीरा जमीन पर गिर जाती हैं.

वहीं जैस्मिन भसीन भी एजाज के खिलाफ खड़ी दिखीं. वो बोलती हैं कि इस आदमी में हर चीज को मैन्यूप्लेट करने की पावर है. वहीं एजाज बोलते हैं कि आपके अंदर क्षमता नहीं है. वहीं जैस्मिन बोलती हैं 30 साल की उम्र में आई हूं, सीना ठोककर बोलती हूं. तुम 45 साल की उम्र में आए हो और नकली बनकर खेल रहे हो, क्षमता दिखती है. वहीं एजाज बोलते हैं कि मैं आपको बर्दाश्त करता हूं.

