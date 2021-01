Bigg Boss 14 Highlights: बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स की उनके घरवालों से करवाई मुलाकात, इमोशन्स से भरा रहा एपिसोड

बिग बॉस 14 के घर में 7 जनवरी का दिन इमोशन्स से भरा रहा. इस हफ्ते फैमिली चल रहा है. ऐसे में बिग बॉस ने प्रतियोगियों की मुलाकात उनके घरवालों से करवाई. अपने परिवार के सदस्यों से मिलने पर निक्की तंबोली, एजाज खान और राहुल वैद्य समेत अन्य प्रतियोगी रोते हुए नजर आए.

मां को देखकर फूट-फूटकर रोईं निक्की

शो की शुरुआत में निक्की तंबोली को अली गोनी से धोखा मिला, जिसके बाद वह परेशान नजर आईं. टास्क में विकास गुप्ता की जीत हुई. कैप्टैन्सी टास्क में राखी सावंत और सोनाली फोगाट एक दूसरे के आमने-सामने हैं. नए दिन की शुरआत होने पर जैस्मिन भसीन ने राखी सावंत के साथ सुलह कर ली. जैस्मिन ने कहा कि हमारे बीच के मन मोटाप खत्म हुए.

#BB14 house mein sabse peheli family member aayi hai @nikkitamboli ki mother! Watch this mother-daughter duo now on #Colors . #BiggBoss2020 #BiggBoss14 @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/AjjATPKVub

इसके बाद बिग बॉस के घर में निक्की तंबोली की मां ने एंट्री ली. निक्की अपनी मां को देखकर फूट-फूटकर रोने लगीं. निक्की ने अपनी मां से कहा कि शो में सब लोग धोखेबाज हैं और सब एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं. इसपर की मां ने उन्हें सलाह दी कि वह ठीक से गेम को खेलें. राखी गाली देती हैं तो देने दें लेकिन खुद ना दें क्योंकि यह उन्हें नहीं सिखाया गया है.

अली गोनी की बहन से हुई मुलाकात

निक्की के बाद अभिनव शुक्ला की बारी आई. अभिनव से एक्ट्रेस शिल्पा सकलानी आईं. शिल्पा ने अभिनव को घर के हाल बताएं और उन्हें कहा कि वह और रुबीना बहुत अच्छा खेल रहे हैं. जाते-जाते शिल्पा ने राखी सावंत की तारीफ की. उन्होंने कहा कि राखी बहुत अच्छे से लोगों का मनोरंजन कर रही हैं और उन्हें खूब पसंद भी किया जा रहा हैं.

अभिनव के बाद अली गोनी की मुलाकात उनकी बहन इल्हम से करवाई गई. अली के घरवाले शो पर नहीं आ सके इसलिए उन्होंने अपनी बहन से वीडियो कॉल के जरिए बात की. अली को उनकी बहन ने बताया कि उनका खेल अच्छा जा रहा है लेकिन उन्हें और बेहतर करने की जरूरत है. उन्हें आसानी से सबका भरोसा नहीं करना चाहिए. अली ने बहन इल्हम से पूछा कि घर में जैस्मिन के बारे में सब क्या सोचते हैं. इसपर उनकी बहन ने कहा कि वह इस रिश्ते के लिए मंजूर हैं बाकी घर आकर बात करनी होगी.

.@AlyGoni ko mila apni behen aur bhanje se video call karne ka mauka. What do you think his sister will say to him?#BB14 #BiggBoss2020 #BiggBoss14 @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/DFKoW3ZiKO