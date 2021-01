केजीएफ 2 का टीजर एक दिन पहले हुआ रिलीज, दमदार अंदाज में वापस लौटा फैन्स का चहेता रॉकी

होमबेल फिल्म्स, एए फिल्म्स और एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से KGF के फैंस को 2021 का गिफ्ट मिल गया है. नए साल की खूबसूरत शुरुआत करते हुए इन प्रोडक्शन हाउस ने अपनी फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर को दिए हुए समय से एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया है. इस साल रिलीज होने वाली फिल्म केजीएफ 2 के टीजर को सुपरस्टार यश के जन्मदिन के अवसर पर एक उपहार के रूप में 8 जनवरी को रिलीज किया जाना था. हालांकि इसे पहले ही रिलीज कर दिया गया है.

फिल्म के मेकर्स ने फैंस की भारी डिमांड पर केजीएफ 2 का पहला टीजर, 7 जनवरी 2021 के दिन रात 9:29 बजे होमबेल फिल्म्स के यूट्यूब चैनल रिलीज कर दिया. एक्सेल एंटरटेनमेंट और एए फिल्म्स, इस साल सिनेमाघरों में मेगा महत्वाकांक्षी फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को हिंदी में प्रस्तुत करेंगे और इससे मेकर्स काफी खुश भी हैं.

