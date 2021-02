बिग बॉस 14: मिड वीक एविक्शन में अभिनव शुक्ला होंगे घर से बाहर!

बिग बॉस 14 में फिलहाल टॉप 7 कंटेस्टेंट बचे हैं और शो अपने आखिरी चरण पर पहुंच रहा है. दो हफ्ते बाद शो खत्म हो जाएगा. इसी के साथ शो में मिड वीक एविक्शन भी होने वाला है. बिग बॉस ने मिड वीक एलिमिनेशन की एनाउंसमेंट कर दी है. बुधवार के एपिसोड में पता चल जाएगा कि कौन एक सदस्य घर से बेघर हो रहा है.

कौन होगा घर से बेघर?

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नाम को लेकर खबरें आ रही हैं और वो नाम हैं अभिनव शुक्ला का. बिग बॉस के फैन पेज द खबरी के मुताबिक, अभिनव शुक्ला एविक्ट हो रहे हैं. अब अभिनव एविक्ट होते हैं या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा. अगर अभिनव घर से जाते हैं तो ये काफी शॉकिंग रहेगा. हालांकि, ऑफिशियली अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है.

Exclusive #Eviction#AbhinavShukla is eliminated from the house



