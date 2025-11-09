scorecardresearch
 

बेटी चाहती हैं भारती, बेटे गोला को सबसे पहले दी थी प्रेग्नेंसी की खबर, कैसा था रिएक्शन

भारती सिंह ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी पर बात करते हुए अपने बेटे लक्ष्य यानी गोला का रिएक्शन भी शेयर किया है. वो बताती हैं कि उन्होंने अपने दूसरे बच्चे की न्यूज सबसे पहले गोला को ही दी थी.

प्रेग्नेंट भारती सिंह की खूब हो रही खातिरदारी (Photo: Instagram/@bharti.laughterqueen)
टीवी पर सभी को हंसाने वाली भारती सिंह जल्द दूसरी बार मां बनने वाली हैं. कॉमेडियन अपने पति हर्ष लिंबाचिया और बेटे लक्ष्य, जिसे गोला के नाम से जाना जाता है, अपने परिवार में एक और नन्हे मेहमान का स्वागत करेंगी. इस खास मौके पर भारती को हर तरफ से शुभकामनाएं मिलीं. अब अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की न्यूज के बाद, कॉमेडियन ने पहली बार खुलकर बात की है.

दूसरी प्रेग्नेंसी पर क्या बोलीं भारती सिंह?

भारती ने HT को बताया है कि जबसे उनकी दूसरी प्रेग्नेंसी की न्यूज सामने आई है, तबसे उनकी खूब खातिरदारी हो रही है. हर कोई उन्हें खाना, अचार और घी भेज रहा है, ताकि वो स्वस्थ रह सकें. भारती ने कहा, 'मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरी प्रेग्नेंसी में भी मेरी इतनी खातिरदारी होगी. कोई घी दे रहा है, कोई लड्डू ला रहा है, मेरी दादी ने मेरे लिए अचार बहाना, कोई पहनने के लिए काला धागा ला रहा है. मैं कभी-कभी अपने आसपास इतना प्यार देखकर इमोशनल हो जाती हूं.'

भारती आगे बताती हैं कि जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुईं, तब सबसे पहले उन्होंने ये बात अपने बेटे गोला को बताई. वो उसे सोनोग्राफी के दौरान ले गईं, जहां वो भारती के पेट में अपने छोटे भाई/बहन की पहली झलक देख पाए. कॉमेडियन ने कहा, 'उसे हम सोनोग्राफी के वक्त ले गए. वहां उसने बच्चे की धड़कन सुनी. तब उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन 2-3 सेशन बाद उसे बेबी काजू की तरह दिखने लगा और मुझे बोला कि आपके पेट में काजू है.'

बेटी की चाह में भारती सिंह

भारती ने अंत में उन बातों पर भी रिएक्ट किया जब ऐसा कहा जा रहा था कि वो विदेश में अपने बेबी का जेंडर चेक कराने गई हैं. कॉमेडियन ने इसपर कहा, 'हमें बहुत लोगों ने बोला था कि आप बाहर विदेश में घूमने गए थे, आप जेंडर चेक करवा लो. लेकिन मुझे और घरवालों को ये नहीं चाहिए था. मैं तो यही दुआ करती हूं कि बेटी हो जाए. बहन भाई होने चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए. पूरा घर अनुशासन में रहता है. गोला बहुत एक्साइटेड है.' 

बता दें कि भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया की शादी साल 2017 में हुई थी. दोनों ने साल 2022 में अपने बेटे लक्ष्य यानी गोला का स्वागत किया था. अब दोनों कुछ महीनों में दोबारा पेरेंट्स बनने वाले हैं.

