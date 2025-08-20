'कपिल शर्मा के ऊपर कोई नहीं', भारती ने की कॉमेडियन की तारीफ, कहा- हमेशा मेरी मदद की

कॉमेडी क्वीन भारती सिंह आज फीमेल कॉमेडियन में सबसे ऊपर हैं. वो टीवी और कॉमेडी शोज में छाई रहती हैं. भारती कॉमेडी किंग कपिल शर्मा संग शानदार बॉन्ड शेयर करती हैं. भारती ने कपिल को सपोर्टिव बताते हुए उनके हंबल नेचर की तारीफ की है.

भारती ने की कपिल की तारीफ

राज शमानी के पॉडकास्ट में भारती ने कपिल की तारीफों के पुल बांधे. उनके मुताबिक, कपिल ने उन्हें करियर में काफी हद तक गाइड किया था. वो उन्हें सबसे ईमानदार इंसान बताती हैं, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं. भारती से पूछा गया था कि कपिल का उनकी जिंदगी में क्या रोल रहा है?

जवाब में भारती ने कहा- बहुत बड़ा. वो आइकन हैं. लोग कहते हैं कि वो ऐसा-वैसा बोलते हैं, लेकिन मैंने उनकी मेहनत अपनी आंखों से देखी है. वो अकेले बैठकर काम करते हैं. उन्हें किसी राइटर की जरूरत नहीं होती. उन्हें सिर्फ टाइपिंग के लिए राइटर की जरूरत पड़ती है.

भारती ने बताया कि कपिल ने उनकी बेहतर कॉमेडियन बनने में मदद की. उन्हें टिप्स दिए. गाइड किया. इन सभी चीजों की वजह से वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं. भारती ने कहा- कपिल शर्मा के ऊपर तो कोई नहीं है, है ना? मैं उन्हें बहुत मानती हूं. आज भी जब कभी मैं डाउन फील करती हूं, वे मुझे फोन करते हैं. मेरा उनके घर आना-जाना रहता है. वे मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह हैं.

कपिल भी होते हैं नर्वस- बोलीं भारती

भारती का कहना है कपिल अपने साथ के दूसरे कॉमेडियन को बाकियों की तरह नीचा नहीं दिखाते हैं. वो उन्हें मोटिवेट करते हैं. वो दूसरों को भी मौका देते हैं. वो ऑनस्टेज और ऑफस्टेज अलग होते हैं. आज भी वो अपने शो से पहले नर्वस होते हैं. उनके भी पसीना छूटता है. कपिल के शब्दों को बताते हुए भारती बोलीं- वो कहते हैं- अरे, तू शेर है. तू जो कर सकती है, वो कोई और नहीं कर सकता.

भारती सिंह ने ये भी बताया कि वो अपने सभी त्योहार कपिल के साथ मनाती हैं, क्योंकि कॉमेडियन हमेशा उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं.

