scorecardresearch
 

Feedback

'कपिल शर्मा के ऊपर कोई नहीं', भारती ने की कॉमेडियन की तारीफ, कहा- हमेशा मेरी मदद की

कॉमेडियन भारती सिंह ने कपिल शर्मा की तारीफों के पुल बांधे. उनके मुताबिक, कपिल ने उन्हें करियर में काफी हद तक गाइड किया था. वो उन्हें सबसे ईमानदार इंसान बताती हैं, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं. भारती ने बताया कि कपिल ने उनकी बेहतर कॉमेडियन बनने में मदद की. उन्हें टिप्स दिए.

Advertisement
X
भारती सिंह-कपिल शर्मा ( Photo: Instagram @kapilsharma/bharti.laughterqueen)
भारती सिंह-कपिल शर्मा ( Photo: Instagram @kapilsharma/bharti.laughterqueen)

कॉमेडी क्वीन भारती सिंह आज फीमेल कॉमेडियन में सबसे ऊपर हैं. वो टीवी और कॉमेडी शोज में छाई रहती हैं. भारती कॉमेडी किंग कपिल शर्मा संग शानदार बॉन्ड शेयर करती हैं. भारती ने कपिल को सपोर्टिव बताते हुए उनके हंबल नेचर की तारीफ की है.

भारती ने की कपिल की तारीफ
राज शमानी के पॉडकास्ट में भारती ने कपिल की तारीफों के पुल बांधे. उनके मुताबिक, कपिल ने उन्हें करियर में काफी हद तक गाइड किया था. वो उन्हें सबसे ईमानदार इंसान बताती हैं, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं. भारती से पूछा गया था कि कपिल का उनकी जिंदगी में क्या रोल रहा है?

जवाब में भारती ने कहा- बहुत बड़ा. वो आइकन हैं. लोग कहते हैं कि वो ऐसा-वैसा बोलते हैं, लेकिन मैंने उनकी मेहनत अपनी आंखों से देखी है. वो अकेले बैठकर काम करते हैं. उन्हें किसी राइटर की जरूरत नहीं होती. उन्हें सिर्फ टाइपिंग के लिए राइटर की जरूरत पड़ती है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

सम्बंधित ख़बरें

elvish yadav wedding - claims by bharti singh
Elvish Yadav की शादी कन्फर्म! Bharti Singh बोलीं… 
Bharti Singh
'Tarak Mehta' के प्रोड्यूसर संग झूमीं Bharti, बोले... 
Bharti Singh with Son Gola
बेटे की शरारतों से तंग हुईं Bharti Singh, बोलीं... 
Bharti singh
भारती सिंह को पैदा नहीं करना चाहती थीं मां, TV पर किया खुलासा, बोलीं- मैंने अकेले ही... 
Bharti Singh with son
दूसरे बच्चे के लिए बेकरार Bharti, प्लान किया बेबी शावर 

भारती ने बताया कि कपिल ने उनकी बेहतर कॉमेडियन बनने में मदद की. उन्हें टिप्स दिए. गाइड किया. इन सभी चीजों की वजह से वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं. भारती ने कहा- कपिल शर्मा के ऊपर तो कोई नहीं है, है ना? मैं उन्हें बहुत मानती हूं. आज भी जब कभी मैं डाउन फील करती हूं, वे मुझे फोन करते हैं. मेरा उनके घर आना-जाना रहता है. वे मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह हैं.  

Advertisement

कपिल भी होते हैं नर्वस- बोलीं भारती
भारती का कहना है कपिल अपने साथ के दूसरे कॉमेडियन को बाकियों की तरह नीचा नहीं दिखाते हैं. वो उन्हें मोटिवेट करते हैं. वो दूसरों को भी मौका देते हैं. वो ऑनस्टेज और ऑफस्टेज अलग होते हैं. आज भी वो अपने शो से पहले नर्वस होते हैं. उनके भी पसीना छूटता है. कपिल के शब्दों को बताते हुए भारती बोलीं- वो कहते हैं- अरे, तू शेर है. तू जो कर सकती है, वो कोई और नहीं कर सकता. 

भारती सिंह ने ये भी बताया कि वो अपने सभी त्योहार कपिल के साथ मनाती हैं, क्योंकि कॉमेडियन हमेशा उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement