बिग बॉस में हंगामा, कैप्टेंसी टास्क में भिड़े अभिषेक बजाज-बसीर अली, हुई धक्का-मुक्की, आवेज दरबार का फूटा गुस्सा

बिग बॉस 19 के तीसरे हफ्ते में कंटेस्टेंट्स के बीच टकराव और ड्रामा चरम पर पहुंच गया है. बसीर और अभिषेक बजाज के बीच कैप्टेंसी के लिए जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. उनके बीच फिजिकल फाइट और जोरदार बहस हुई. दोनों टीमों के बीच टास्क के दौरान तनाव बढ़ा और सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो गया.

अभिषेक-बसीर में कैप्टेंसी के लिए झगड़ा (Photo: Instagram @baseer_bob/humarabajaj24)
रियलिटी शो बिग बॉस 19 में हंगामा मचा हुआ है. तीसरे हफ्ते में कंटेस्टेंट्स के असली रंग दिखने लगे हैं. अपकमिंग एपिसोड धमाकेदार होने वाला है. बीबी हाउस का अगला कैप्टन बनने के लिए जबदस्त टक्कर देखने को मिलेगी. शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें कैप्टेंसी का गेम इंटेंस होता दिख रहा है. बशीर अली की आवेज दरबार और अभिषेक बजाज संग गहमागहमी हुई है. उनके बीच फिजीकल फाइट, धक्का मुक्की भी हुई.

नए कैप्टन के लिए हंगामा

टास्क के लिए घर को दो टीमों में बांटा गया है. टीम ब्लू को बसीर और टीम रेड को अभिषेक बजाज हेड करेंगे. टास्क के दौरान बसीर और अभिषेक के बीच फिजिकल फाइट देखने को मिली. जीतने की जद्दोजहद में उनके बीच एग्रेशन दिखा. बसीर ने अभिषेक को लूजर कहा. दोनों काफी करीब आकर एक-दूसरे पर चीखने चिल्लाने लगे. अभिषेक ने दूसरी टीम को ब्लॉक करने के लिए बोर्ड को पकड़ा. ये देखकर बसीर भड़क जाते हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

गुस्से में बसीर, आवेज-बजाज से हुआ झगड़ा

बजाज संग टशन खत्म होने के बाद वो आवेज पर चिल्लाने लगते हैं. उन्हें गेम में फेयर रहने की धमकी देते हैं. बसीर ने आवेज को कहा कि वो उनके किस्से खोल देंगे. आवेज ने उन्हें फट्टू बुलाया. बसीर को आवेज ने मुंहतोड़ जवाब दिया. दोनों के बीच गहमागहमी का ये वीडियो सोशल मीडिया छाया हुआ है.

तीन हफ्तों में पहली बार आवेज को इतने एग्रेशन में देखा गया है. फैंस उन्हें घर में स्टैंड लेते देखकर काफी खुश हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक की टीम रेड को जीत मिली है. सबने मिलकर अमाल मलिक को घर का नया कैप्टन चुना है. 

घर की सबसे पहली कैप्टन कुनिका सदानंद रहीं. लेकिन घरवालों के विरोध के बाद उन्होंने 1 दिन में ही सत्ता छोड़ दी थी. कुनिका के बाद बसीर को घर का कैप्टन बनने का मौका मिला. रियलिटी शो में हो रहा इंटेंस ड्रामा देख ऑडियंस एक्साइटेड हो रखी है. देखते हैं वीकेंड का वार में किसके गेम को सराहा जाता है. 

---- समाप्त ----
