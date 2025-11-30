बसीर अली ने खोली 'बिग बॉस 19' की पोल, बोले- वोटिंग के बिना ही एविक्शन...

बिग बॉस 19 के सबसे मजबूत और फाइनलिस्ट माने जा रहे बसीर अली बहुत पहले ही शो से एविक्ट हो चुके हैं. वो टॉप 10 में भी अपनी जगह बनाने में असफल रहे थे. बिग बॉस से बेघर होने के बाद बसीर ने कई मौकों पर शो को बायस्ड बताया और कहा कि उन्हें लगता है कि काफी चीजें उनके साथ गलत हुई.

हाल ही में बसीर अली बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट रह चुके पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में शामिल हुए. जहां दोनों ने मिलकर बिग बॉस के फॉर्मेट और वोटिंग को लेकर बात की.

पारस से क्या बोले बसीर?

पारस ने बसीर से पूछा कि क्या उन्हें उनके एविक्शन में वोटिंग का रोल लगता है? क्या वोट मैटर करते हैं? इस पर बसीर ने कहा, 'जिस दिन हमारा नॉमिनेशन शूट हुआ, उसी दिन तय हो गया था कि मैं और नेहल बाहर जा रहे हैं. ये मुझे बाहर पता चला, वोट तो डाले भी नहीं थे उस दिन तक.'

इसके बाद पारस ने कहा, 'वोट अगर वाकई मैटर करते तो मृदुल नहीं जाता.' बसीर ने कहा, 'मुझे ये पता चला वोट्स वेबसाइट पर लिंक बढ़ाने के लिए करवाया जाता है. वो बिजनेस है. अब रियलिटी शो में रियलिटी नहीं रह गई है. जो फेक कर रहे हैं, वो वही बने हुए हैं. शो स्क्रिप्टेड नहीं होता लेकिन विनर डिसाइड पहले से होते हैं.'

पहले भी किया बिग बॉस पर वार

हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब बसीर अली ने बिग बॉस के खिलाफ कुछ बोला है. एक मीडिया पोर्ट्ल से बात करते हुए उन्होंने कहा था, 'बिग बॉस 19'का हिस्सा बनने पर मुझे पछतावा हो रहा है क्योंकि ये सीजन मेरे लिए नहीं बना था. मैंने पहले ही कह दिया थ कि ये सीजन बकवास है. वहीं बसीर अली ने बताया कि उनके मुताबिक गौरव खन्ना 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी अपने घर ले जा सकते हैं.

कब होगा बिग बॉस का फाइनल?

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है. तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, मालती चाहर, प्रणित मोरे और अमाल मलिक में से कौन चैंपियन बनेगा, देखना दिलचस्प होगा.

