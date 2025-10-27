'किसी ने सपोर्ट नहीं किया...', बिग बॉस 19 से बाहर आते ही बोले बसीर अली

बीते दिन हुए बिग बॉस 19 के 'वीकेंड का वार' में बसीर अली और नेहल चुडासमा घर दोनों ही घर से बेघर हो गए. दोनों ही कंटेस्टेंट के लव एंगल की चर्चा काफी हुई. हालांकि कम वोट मिलने के चलते दोनों को शो से बाहर होना पड़ा. अब इस एविक्शन के बाद पहली बार बसीर अली ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.

बसीर अली ने क्या कहा?

दरअसल कलर्स टीवी के सोशल मीडिया पेज इंस्टाग्राम पर बसीर अली के कुछ शॉर्ट वीडियो स्टोरी पर पोस्ट किए गए है. जिसमें उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे. उसके जवाब बसीर अली ने दिए है. बिग बॉस की जर्नी के बारे में बसीर अली ने जवाब दिया, 'मैं खुद को टॉप 5 से लेकर फाइनल में देख रहा था. मैं इस शो के लिए बाकी दूसरे कंटेस्टेंट्स से काफी अलग था.' वहीं जब उनसे पूछा गया कि बिग बॉस में उन्हें किससे सपोर्ट मिला और किससे निराशा मिली? इस पर बसीर ने जवाब दिया, उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिला, जबकि सभी ने उन्हें निराश किया.' वहीं जब बसीर से पूछा गया कि क्या घर वाले और ऑडियंस उनके इमोशन को नहीं पहचान पाई? इसपर उन्होंने जवाब दिया, '100%, मैं सालों से इस शो को देख रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि ये अलग सीजन है.'

इसके अलावा फरहाना और नेहल के साथ बॉन्डिंग को लेकर बसीर ने कहा, 'ये काफी कॉन्ट्रोवर्शिल है क्योंकि मैं अपना इमोशन दिखा रहा था. पिछले नॉमिनेशन में पूरे घर ने मेरा सपोर्ट नहीं किया लेकिन उसके बाद भी मैं शो में दोस्तों का दोस्त और यारों का यार रहा. ऐसा कुछ भी नहीं था, जो मैं अलग कर सकता था.' वहीं जब बसीर से पूछा गया कि बिग बॉस के घर में अभी कौन स्ट्रेटजी के साथ गेम खेल रहा है तो उन्होंने तान्या मित्तल का नाम लिया. इसके अलावा वो किसे घर से नॉमिनेट करना चाहते हैं? इसपर उन्होंने अभिषेक बजाज का नाम लिया. इसके अलावा बसीर ने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि वह गलत सीजन में हैं और बाकी कंटेस्टेंट उनके जैसे नहीं थे. उन्होंने यह भी कहा कि जब से फिजिकल टास्क मिलना बंद हुए हैं, उनका खेल खराब हो गया है.

ऑडियंस के लिए बसीर ने क्या कहा?

वहीं जब बसीर से पूछा गया कि क्या उन्होंने बिग बॉस में अपनी असली पर्सनलिटी दिखाई या फिर फेक? इस पर बसीर ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मैं तो फेक हूं, मुझे पहले किसी ने नहीं देखा है. मैंने अब तक 5 रियलिटी शो किए है, क्या मैं वहां फेक रहा था? अंत में बसीर ने अपने फैंस को मैसेज देते हुए कहा, 'मैं सभी चाहने वालों से प्यार करता हूं, उदास मत होईए. ये बस छोटी जर्नी खत्म हुई है. अभी बिग बॉस की स्टोरी ओवर हुई है, लेकिन अभी आने वाली पूरी कहानी बाकी है.'

