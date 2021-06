बैरिस्टर बाबू में औरा भट्नागर को कनिका मान कर रहीं रिप्लेस, निभाएंगी बोंदिता का रोल?

शो में जेनरेशन लीप आने वाला है और औरा को रिप्लेस किया जाएगा. खबरें हैं कि औरा को कनिका मान रिप्लेस कर रही हैं. इसके बाद ट्विटर पर We Want Aurra as Bondita भी ट्रेंड हुआ और शो में लीप न लाया जाए इसकी डिमांड भी हुई.

कनिका मान और औरा भट्नागर