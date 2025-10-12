scorecardresearch
 

'बालिका वधु' की आनंदी ने की शादी, ऑनस्क्रीन हसबैंड ने की स्किप, बोले- जानबूझकर मैंने...

टीवी एक्ट्रेस अविका गौर ने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर धूमधाम से शादी रचाई. दोनों की शादी में काफी सारे सेलेब्स आए थे. पर एक्ट्रेस के ऑनस्क्रीन पति मनीष रायसिंघन ने ये शादी स्किप की.

अविका की शादी अटेंड न करने पर बोले मनीष रायसिंघन (Photo: Screengrab)
ओटीटी की दुनिया में राज करने वालीं अविका गौर, अब शादीशुदा हो चुकी हैं. रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर अविका ने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी की. बहुत धूमधाम से जश्न में सभी लोग शामिल भी हुए. लेकिन एक शख्स है जिसको लेकर फैन्स उम्मीद कर रहे थे कि ये तो अविका की शादी को स्किप नहीं कर सकते. वो कोई और नहीं, बल्कि अविका के ऑनस्क्रीन हसबैंड मनीष रायसिंघन हैं. 

मनीष ने किया रिएक्ट
हाल ही में जूम संग बातचीत में मनीष ने बताया कि वो आखिर क्यों अविका की शादी को अटेंड नहीं कर पाए. मनीष ने कहा- मैं वहां नहीं जा पाया. पहली चीज, मैं कैमरे से बचता हूं. और दूसरी चीज मैं कॉन्ट्रोवर्शियली शर्मीला हूं. मैं सेट पर जाने से बच रहा था. उसने मेरे से वादा किया था कि मैं मीडिया से कोई बातचीत नहीं करूंगा. मैं इस चीज का ध्यान रख रहा था बस.

सच कहूं तो मैं दुबई में था. मेरा वहां शूट था. मैं शादी में इसलिए भी शामिल नहीं हो पाया. पर मैं हर मोमेंट पर उसके साथ था. बहुत सुंदर था सबकुछ सोशल मीडिया पर देखना. उसका वो स्पेशल मोमेंट था. बेहद खूबसूरत. मनीषा ने अविका के रियलिटी शो में शादी करने की बात पर भी रिएक्ट किया. 

शादी पर बोले मनीष
मनीष ने कहा- जो लड़की हमेशा टीवी सेट्स पर रही, उसकी शादी भी टीवी के ही सेट पर हुई है. ये सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज हुई है. क्योंकि जिस ऑडियन्स ने उसको इतना प्यार दिया है, वो भी उसकी शादी में शामिल हो पाई, ये सबसे खूबसूरत बात है. और उसने ये हक हर किसी को दिया है. शादी की तारीख दिसंबर की थी पर वो जल्दी हो गई. 

अविका के पति मिलिंद के बारे में बात करते हुए मनीष ने कहा- मिलिंद हमेशा, अविका और उनके फऐन्स के लिए खड़े रहे हैं. मिलिंद से अच्छा उन्हें कोई नहीं मिल सकता था. मिलिंद एक बहुत ही अच्छे लड़के हैं और समझदार भी हैं. दोनों ही एक बेस्ट कपल बनाते हैं. शादी एकदम सही तरह से हुई है. मैं अविका और मिलिंद दोनों के लिए बहुत खुश हूं. 

