Dev Joshi SpaceX Moon Trip: चांद पर जाएंगे 'टीवी के बालवीर', अंतरिक्ष के लिए इस दिन भरेंगे उड़ान, ऐसे मिला मौका

Dev Joshi SpaceX Moon Trip: बचपन से ही चंदा मामा यानी चांद को लेकर कई कहानियां बच्चों को सुनाई जाती हैं. चंदा मामा हर किसी के दिल करीब होते हैं. लेकिन अगर रियल लाइफ में किसी को चांद पर जाने का मौका मिल जाए तो फिर इससे बेहतर दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता. आपका तो पता नहीं, लेकिन टीवी की दुनिया के फेमस शो बालवीर के एक्टर देव जोशी को चांद पर जाने का मौका जरूर मिल गया है.

चांद पर सैर पर जाएंगे देव जोशी

क्या हुआ? सुनकर दंग रह गए ना. आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा. लेकिन सच तो यही है. बच्चों के मोस्ट फेवरेट और टीवी के मोस्ट फेमस शो बालवीर के एक्टर देव जोशी चांद की सैर करने जा रहे हैं. देव जोशी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करके खुद इस बारे में फैंस को जानकारी दी है.

दरअसल, जापानी बिजनेसमैन युसाकु मायजावा (Yusaku Maezawa) ने चांद पर जाने की ट्रिप प्लान की है. चांद की सैर के लिए जाने वाले लोगों में एक नाम देव जोशी का भी है. चांद पर जाने के लिए देव जोशी सुपर एक्साइटेड हैं. उन्होंने इसे एक सपने के सच होने जैसा बताया है. देव जोशी को डियर मून प्रोजेक्ट का क्रू मेंबर बनने पर गर्व हो रहा है.

उन्होंने लिखा- मैं शब्दों में अपनी खुशी को बयां नहीं कर सकता हूं. ये फीलिंग हर चीज से परे है. मुझे #DearMoon के एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अविश्वसनीय, जीवन में एक बार मिलने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर गर्व है. जिंदगी ने हमेशा नई अपॉर्चुनिटी देकर मुझे सरप्राइज किया है और ये अब तक की सबसे बड़ी चीज है.

देव जोशी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट शेयर की है. उन्होंने लिखा-इस खबर को आप सभी के साथ शेयर करते हुए गर्व महसूस हो रहा है. हम सब कलाकार हैं और और हम सभी चांद पर जा रहे हैं.

Proud to share this news with Everyone! 🌍

We all are artistes, and we are going to Moon...🌜#dearMoonCrew #dearMoonprojecthttps://t.co/yfeFZWnU0M