scorecardresearch
 

Feedback

फूलों की चादर तले ली एंट्री, पिता ने सौंपा पति के हाथों में हाथ, भावुक हुईं अविका, बोलीं- और क्या मांगू...

नेशनल टीवी पर अविका ने अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी संग सात फेरे लिए. इस खास मौके पर वो इमोशनल हो गईं. अविका ने अपने करियर की शुरुआत कलर्स के शो बालिका वधु से की थी, अब वो इसी के सेट पर पवित्र बंधन में बंधी हैं. अपनी जिंदगी के इतने खास पलों को यादकर उनके आंसू छलक पड़े.

Advertisement
X
अनिका गौर की शादी (Photo: Screengrab)
अनिका गौर की शादी (Photo: Screengrab)

टीवी कपल अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की पति पत्नी और पंगा के सेट पर शादी हो चुकी हैं. इस न्यूली वेड कपल की शादी का एपिसोड 11-12 अक्टूबर को दिखाया जाएगा. इससे पहले अविका-मिलिंद की शादी के कई वीडियोज सामने आ रहे हैं जहां वो फेरे लेते, भावुक होकर आंसू छलकाते देखे जा सकते हैं. इनकी शादी पर ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि सभी सेलेब्स खुशी से झूम रहे हैं. 

अविका ने लिए सात फेरे

एक प्रोमो में अविका पति मिलिंद का हाथ थामकर फेरे लेते दिखती हैं. सभी सेलेब्स और परिवार के लोग जहां उनके लिए चीयर करते हुए ताली बजाते दिखे. वहीं न्यूली वेडेड कपल भावुक होकर गले लगाते हुए नजर आया. अविका ने फूलों की चादर तले मंडप पर एंट्री ली, तो वहीं एक्ट्रेस के पिता ने उनका हाथ मिलिंद के हाथों में सौंपा. ये मंजर देख हर कोई इमोशनल हो गया. इसी के साथ अविका ने अपनी फीलिंग्स भी शेयर कीं, और बताया कि कैसे बिना मांगे उन्हें सबकुछ मिल गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Avika Gor, milind chandwani, akshaye khanna
Film Wrap: 'बालिका वधू' अविका गौर ने रचाई शादी, शुक्राचार्य के रूप में अक्षय को पहचानना मुश्किल 
Avika gor milind chanwani wedding
दुल्हन बनीं 'बाल‍िका वधू', नेशनल टीवी पर ल‍िए सात फेरे, दिखाया मांग का सिंदूर 
Avika Gor Mehendi ceremony
अंबानी परिवार की पसंदीदा मेहंदी आर्ट‍िस्ट ने रचाई अविका को मेहंदी, देखें तस्वीर 
isha malviya breakup and now marriage talks
Isha Malviya ने शादी पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं... 
मिलिंद चंदवानी-अविका गौर, मोनालिसा (Photo: Instagram @aslimonalisa/avikagor)
TV शो में दुल्हन बनेंगी अविका, इन सेलेब्स ने भी रियलिटी शो में रचाई शादी 

अविका ने कहा- मैंने कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा. नहीं सोचा था लाइफ में कि ऐसी शादी होगी. इससे ज्यादा मैं लाइफ में और क्या मांगू. ये कहते हुए अविका के आंसू छलक पड़े, मिलिंद ने उन्हें संभाला.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

जूते लेकर भागीं हिना-ईशा

वहीं दूसरे प्रोमो में देखने को मिलता है कि कैसे ईशा मालविय और हिना खान मिलिंद चंदवानी के जूते लेकर भाग जाती हैं. इसके बाद शुरू होती है पैसों की मोल-भाव. हिना और ईशा अपनी डिमांड रखते हुए कहती हैं कि जीजा जी जूते तभी मिलेंगे जब आप हमें एक लाख ग्यारह हजार रुपये देंगे. हालांकि मिलिंद 1100 रुपयों पर अटक जाते हैं. इसके बाद दूल्हे पापा एक शर्त रखते हुए कहते हैं कि जिसके पास ऐसा एक रूपये का नोट होगा उसे पूरे पैसे मिलेंगे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

मिलिंद का ऐलान

हालांकि थोड़ी मस्ती और खींचतान के बाद मिलिंद ऐलान करते हुए कहते हैं कि- मैं नेशनल टेलीविजन पर ऐलान करता हूं कि मैं एक लाख ग्यारह हजार रुपये हिना और ईशा को दूंगा. लेकिन कृष्णा अभिषेक टोकते हैं कि मिलिंद एक जूते के लिए इतने पैसे मत देना, शादी के बाद बहुत जूते पड़ेंगे. ये सुन अविका भी हंसे बिना नहीं रह पातीं.  

मालूम हो कि अविका के करियर की शुरुआत कलर्स चैनल के हिट शो बालिका वधु से हुई थी. आनंदी के किरदार ने घर घर में उन्हें पहचान दिला दी थी. उन्हें आज भी बालिका वधु और आनंदी के नाम से जाना जाता है. ऐसे में कलर्स के ही शो पति पत्नी और पंगा के सेट पर उनकी शादी होना एक्ट्रेस के लिए बेहद खास है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement