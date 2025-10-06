फूलों की चादर तले ली एंट्री, पिता ने सौंपा पति के हाथों में हाथ, भावुक हुईं अविका, बोलीं- और क्या मांगू...

टीवी कपल अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की पति पत्नी और पंगा के सेट पर शादी हो चुकी हैं. इस न्यूली वेड कपल की शादी का एपिसोड 11-12 अक्टूबर को दिखाया जाएगा. इससे पहले अविका-मिलिंद की शादी के कई वीडियोज सामने आ रहे हैं जहां वो फेरे लेते, भावुक होकर आंसू छलकाते देखे जा सकते हैं. इनकी शादी पर ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि सभी सेलेब्स खुशी से झूम रहे हैं.

अविका ने लिए सात फेरे

एक प्रोमो में अविका पति मिलिंद का हाथ थामकर फेरे लेते दिखती हैं. सभी सेलेब्स और परिवार के लोग जहां उनके लिए चीयर करते हुए ताली बजाते दिखे. वहीं न्यूली वेडेड कपल भावुक होकर गले लगाते हुए नजर आया. अविका ने फूलों की चादर तले मंडप पर एंट्री ली, तो वहीं एक्ट्रेस के पिता ने उनका हाथ मिलिंद के हाथों में सौंपा. ये मंजर देख हर कोई इमोशनल हो गया. इसी के साथ अविका ने अपनी फीलिंग्स भी शेयर कीं, और बताया कि कैसे बिना मांगे उन्हें सबकुछ मिल गया है.

अविका ने कहा- मैंने कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा. नहीं सोचा था लाइफ में कि ऐसी शादी होगी. इससे ज्यादा मैं लाइफ में और क्या मांगू. ये कहते हुए अविका के आंसू छलक पड़े, मिलिंद ने उन्हें संभाला.

जूते लेकर भागीं हिना-ईशा

वहीं दूसरे प्रोमो में देखने को मिलता है कि कैसे ईशा मालविय और हिना खान मिलिंद चंदवानी के जूते लेकर भाग जाती हैं. इसके बाद शुरू होती है पैसों की मोल-भाव. हिना और ईशा अपनी डिमांड रखते हुए कहती हैं कि जीजा जी जूते तभी मिलेंगे जब आप हमें एक लाख ग्यारह हजार रुपये देंगे. हालांकि मिलिंद 1100 रुपयों पर अटक जाते हैं. इसके बाद दूल्हे पापा एक शर्त रखते हुए कहते हैं कि जिसके पास ऐसा एक रूपये का नोट होगा उसे पूरे पैसे मिलेंगे.

मिलिंद का ऐलान

हालांकि थोड़ी मस्ती और खींचतान के बाद मिलिंद ऐलान करते हुए कहते हैं कि- मैं नेशनल टेलीविजन पर ऐलान करता हूं कि मैं एक लाख ग्यारह हजार रुपये हिना और ईशा को दूंगा. लेकिन कृष्णा अभिषेक टोकते हैं कि मिलिंद एक जूते के लिए इतने पैसे मत देना, शादी के बाद बहुत जूते पड़ेंगे. ये सुन अविका भी हंसे बिना नहीं रह पातीं.

मालूम हो कि अविका के करियर की शुरुआत कलर्स चैनल के हिट शो बालिका वधु से हुई थी. आनंदी के किरदार ने घर घर में उन्हें पहचान दिला दी थी. उन्हें आज भी बालिका वधु और आनंदी के नाम से जाना जाता है. ऐसे में कलर्स के ही शो पति पत्नी और पंगा के सेट पर उनकी शादी होना एक्ट्रेस के लिए बेहद खास है.

