TV पर शादी करेगी 'बालिका वधू' की आनंदी, राधे मां ने दिया आर्शीवाद, गुस्साए यूजर्स

ये पहली बार नहीं है, जब कोई एक्ट्रेस टेलीविजन पर शादी करने जा रही है. अविका से पहले भी कई सितारे टीवी पर शादी करके जिंदगी का नया सफर शुरू कर चुके हैं.

अविका गौर-मिलिंद चंदवानी की शादी पर पहुंचीं राधे मां (PHOTO: Screengrab)
पति, पत्नी और पंगा टेलीविजन का पॉपुलर शो बन गया है. टेलीविजन के कई कपल्स शो में एंटरटेनमेंट का तड़का लगा रहे हैं. इनमें से एक बालिक वधू फेम अविका गौर और उनके मंगेतर मिलिंद चंदवानी भी हैं. अविका और मिलिंद ने सगाई करके अपने फैन्स को सरप्राइज कर दिया था. अब वो टीवी पर शादी करके फैन्स को खुशियों का डबल तोहफा देने जा रही हैं. 

पति, पत्नी और पंगा के सेट पर अविका-मिलिंद की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. कपल की शादी में नेहा कक्कड़ परफॉर्म करेंगी. वहीं राधे मां जोड़ी को आशीर्वाद देने पहुंचीं. 

टीवी पर आईं राधे मां 
अब तक कई सेलिब्रिटीज टीवी पर शादी करके अपने फैन्स को उनकी खुशियों में शरीक कर चुके हैं. अब इस लिस्ट में अविका गौर का नाम भी शामिल हो गया है. अविका ने अपने करियर की शुरुआत कलर्स टीवी के शो बालिका वधू से की थी. इसलिए वो शादी भी कलर्स टीवी के सेट पर करना चाहती हैं. उनकी शादी की रस्में शुरू हो गई हैं. 

कलर्स के सेट पर राधे मां, अविका और मिलिंद को आशीर्वाद देने पहुंचीं. सेट पर उनका फूलों के साथ ग्रैंड वेलकम किया गया. लाल कलर के लहंगे में राधे मां कपल को खुशी-खुशी आर्शीवाद दे रही हैं. वहीं अविका और मिलिंद उनके आगे सिर झुकाकर खड़े हुए हैं. कपल का चेहरा देखकर पता चल रहा है कि वो राधे मां का आशीर्वाद पाकर खुश है. 

शो पर भड़के फैन्स 
दर्शकों का कहना है कि ये क्या नाटक है, राधे मां को क्यों लाया गया है. दूसरे ने लिखा कि मैं ये शो देखना बंद कर दूंगा. अन्य यूजर ने कहा कि सच में दुनिया झूठे लोगों की इज्जत करती है. वहीं कई लोगों ने कहा कि शो का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि इसको बुलाया गया है. कुल मिलाकर दर्शक शो पर राधे मां के आने से नाराज हैं. 

देखते हैं कि एपिसोड आने पर दर्शकों का रिएक्शन क्या आता है. 

 

लेटेस्ट

