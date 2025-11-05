लाल जोड़े में दुल्हन बनी 'आनंदी', पत्नी को देख रो पड़े थे मिलिंद, बोले- सच्चे इमोशन...

टीवी एक्ट्रेस अविका गौर ने 1 महीने पहले ही कलर्स के शो 'पति पत्नी और पंगा' में शादी की थी. एक्ट्रेस तुरंत काम पर लौट भी आईं. वो 'पति पत्नी और पंगा' में अभी भी पति मिलिंद चंदवानी संग नजर आ रही हैं. जल्द शो खत्म होने वाला है, फिनाले एपिसोड शूट हो चुका है. शो में अविका की शादी के एपिसोड्स को बंपर टीआरपी मिली.

अविका ने बताई शादी की जर्नी

अविका ने टीवी पर शादी होने की खुशी जताई. कपल ने शादी की जर्नी पर बात की. ईटाइम्स संग बातचीत में वो कहती हैं- मैं खुद को लकी मानती हूं मेरी इतने बड़े लेवल पर शादी हुई. फैंस को अपने स्पेशल डे का हिस्सा बनाना मेरा असली मकसद था. जिन्होंने मुझे इतने साल प्यार दिया, बेटी समझा, अपने परिवार की तरह मुझे माना, वो मेरी शादी के गवाह बने. चैनल ने इस फंक्शन को बेहद खूबसूरती के साथ कंप्लीट किया.

''मुझे कभी नहीं लगा मैं शूट कर रही हूं. सब रियल सा लग रहा था. लोगों के रिएक्शंस ने मुझे और भी खुश किया. मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा जहां एक लड़की मेरी शादी का एपिसोड देखकर रो रही थी. उसने कैप्शन में बताया कि उसे एपिसोड देख लगा जैसे वो भी शादी की हिस्सा थी. बस यही मेरी इच्छा थी.''

इमोशनल हुए थे मिलिंद

उनके पति मिलिंद के मुताबिक भी अविका संग शादी रियल जैसी थी. सेट पर सभी के लिए ये इमोशनल मोमेंट था. सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे. वो सच्चे इमोशन थे. उनकी शादी में एक्स्ट्रा फैमिली थी. जिसमें क्रू, मीडिया के लोग भी शामिल थे. वो कहते हैं- हर कोई हमारी शादी को स्पेशल बनाने आया था. चैनल ने एंटरटेनमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए चीजें प्लान कीं. ये शांति के साथ हुई खूबसूरत शादी थी.

अविका को देख नम हुईं आंखें

मिलिंद ने बताया कि अविका को दुल्हन के गेटअप में देखकर वो इमोशनल हो गए थे. वो कहते हैं- उस पल, हमारी पिछली 6 साल की यादें मेरे जहन में फ्लैशबैक की तरह आने लगी थी. वो अपने पिता के साथ चलते हुए आ रही थी. अंकल ने बेटी का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था. जैसे वो उसका हाथ छोड़ना नहीं चाहते. 4 खूबसूरत मुंडों ने चादर पकड़ी हुई थी. वो पूरा सीन मुझे शांति और खुशी की फीलिंग दे रहा था. मुझे एहसास हुआ कि एक शानदार महिला मेरी बीवी बनने वाली है. वो बेहद खूबसूरत लग रही थी. जो हमारे अपने थे सब उस पल वहां पर मौजूद थे. सभी इमोशंस एकसाथ रहे थे. इसलिए मेरी आंखों में आंसू थे.

