टीवी का फेमस सीरियल 'बालिका वधू' फेम अविका गौर अब असल जिंदगी में दुल्हन बनने वाली है. वे अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चांदवानी के साथ जल्द ही फेरे लेने वाली हैं. कल यानी 30 सितंबर को दोनों की शादी है और प्री-वेडिंग फंक्शन इस समय दोनों इंन्जॉय कर रहे हैं. खास बात ये है कि अविका टीवी का रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा के सेट पर शादी कर रही हैं. एक्ट्रेस की हल्दी, संगीत और मेहंदी सेरेमनी भी इस शो के दौरान हुईं.

इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात ये है कि अविका को मेहंदी फेमस सेलिब्रिटी आर्टिस्ट ने लगाई है. जो खासतौर पर अमेरिका से एक्ट्रेस के लिए पहुंची.

किसने लगाई अविका को मेहंदी?

बता दें कि एक्ट्रेस अविका गौर के हाथों में पर मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा ने लगाई है. वीना सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट हैं. जिन्होंने बॉलीवुड की सबसे टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से लेकर आलिया भट्ट तक के हाथों में मेहंदी रचाई थी. इसके अलावा वीना अंबानी परिवार की शादी फंक्शन में भी मेहंदी लगाने पहुंची थीं. अब वो खासतौर पर अविका की शादी में मेहंदी लगाने अमेरिका से आईं.

अंबानी परिवार की है फेवरेट

बता दें कि वीना नागदा अंबानी परिवार के फेवरेट मेहंदी आर्टिस्ट हैं. मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की बहन दीप्ति सालगांवकर के वीना काफी क्लोज हैं. आकाश अंबानी और श्लोका मेहता के बाद अनंत और राधिका मर्चेंट के हाथों में भी उन्होंने ही मेहंदी लगाई थी.

सोशल मीडिया पर क्या लिखा?

वीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेहंदी सेरेमनी की कुथ फोटो और वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्होंने लिखा, 'आज मैंने 'बालिका वधू' की लाडो अविका गौर को मेहंदी लगाई. ये मेरे जीवन का प्राउड मूमेंट था. 'मैं अविका की मेहंदी के लिए खासतौर पर अमेरिका से आई हूं. भारतीय टेलीविजन शो 'पति पत्नी और पंगा' में पहली बड़ी और रियल शादी हो रही है. भगवान का शुक्र है. कलर्स टीवी और 'पति पत्नी और पंगा' शो का आभार है.

वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अविका गौर ने अपनी मेहंदी में न सिर्फ अपने होने वाली हसबैंड मिलिंग का नाम लिखवाया है, बल्कि अपने सास-ससुर का नाम भी लिखवाया है और दूसरे हाथ पर अपने मम्मी-पापा का.

कब होगी अविका और मिलिंद की शादी?

वहीं अविका गौर के प्री-वेडिंग सेरेमनी के वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. एक्ट्रेस ने अपनी संगीत सेरेमनी में नीले रंग का लहंगा पहना था. इस दौरान उन्होंने मिलिंद के साथ खूब डांस किया. हल्दी सेरेमनी के दौरान भी दोनों को काफी खुश देखा गया. दोनों की शादी 30 सितंबर 2025 को होगी. जब अविका रियल लाइफ में दुल्हन के रूप में अपने नई लाइफ की शुरुआत करेंगी.

