सलमान से लिया पंगा, अब विवाद को भूले अशनीर ग्रोवर, दबंग खान संग करेंगे काम? तोड़ी चुप्पी

अशनीर ग्रोवर का विवादों से पुराना नाता है. वे अक्सर लाइमलाइट में रहते हैं. इन दिनों वो रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' को होस्ट करते हुए दिख रहे हैं. वो अपने बिंदास और सटायर एटीट्यूड को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. उनका सलमान खान संग पुराना विवाद है. दबंग खान से पंगा लेने में वो कभी पीछे नहीं रहे. बिग बॉस 18 में सलमान-अशनीर ने स्टेज शेयर किया था. जिसके बाद कंट्रोवर्सी हुई थी.

सलमान संग काम करेंगे अशनीर?

जूम को दिए हालिया इंटरव्यू में अशनीर से पूछा गया क्या वो फिर से सलमान संग कोलैबोरेट करेंगे? उन्होंने जवाब में कहा- मेरे दिल में सलमान के लिए कुछ बुरा नहीं है. मेरी तरफ से तो कुछ था भी नहीं, मैंने तो उस बंदे की तारीफ की थी. अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो जान पाएंगे. क्या मैंने उनके बारे में कुछ गलत कहा था? मैंने तो तारीफ ही की थी. वो शो पर बुलाकर आपने कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी. कुछ बोल कर...ठीक है, कोई बात नहीं. शायद उस वक्त के लिए उन्हें वो सब शो के लिए चाहिए था.

अशनीर ने कहा कि मुझे सलमान पसंद थे इसलिए ही मैंने उनके साथ काम किया. जहां तक मेरी बात है, अभी भी मेरे दिल में उनके लिए प्यार है. अशनीर ने बताया कि उन्हें सलमान संग काम करने में कोई दिक्कत नहीं है. वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि दबंग खान के साथ काम नहीं करेंगे.

क्या है सलमान-अशनीर का विवाद?

सलमान ने बिग बॉस के स्टेज पर अशनीर को उनके पुराने बयान याद दिलाए थे. जो भी अतीत में अशनीर ने सलमान के लिए कहे थे, उनका जिक्र किया था. स्टेज पर सलमान के सामने तो अशनीर ने कुछ नहीं किया. हंसते हुए बात को संभाला, एक्टर से माफी मांगी. लेकिन इसके तुरंत बाद एक इवेंट में अशनीर ने सलमान पर तीखे वार किए थे. उन्होंने कहा था- फालतू का पंगा लेकर उसने अपना कॉम्पिटिशन खड़ा कर दिया. मैं तो शो में शांति से गया था. अब ड्रामा क्रिएट करो, ऐसा बोलो कि मैं तो आपसे मिला ही नहीं, आपको जानता ही नहीं. नहीं जानते थे तो फोन क्यों किया था?

