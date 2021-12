India's Best Dancer 2: कंटेस्टेंट की लव स्टोरी सुन हंस पड़ीं आशा भोसले, फिर दी ये नसीहत

हिंदी सिनेमा की दिग्गज गाय‍िका आशा भोसले सुरों की मल्ल‍िका हैं. लेक‍िन रिलेशनश‍िप के मामले में भी वे अच्छी राय देना जानती हैं. इंड‍ियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 का प्रोमो रिलीज किया गया है, जिसमें आशा एक कंटेस्टेंट को ऐसी ही सलाह देती नजर आईं. आशा ने अपने एक अलग अंदाज में कंटेस्टेंट को सटीक राय दी है.

आशा कंटेस्टेंट की ओर इशारा करते हुए कहती हैं- 'किसी ने मुझे बताया कि इनका प्यार में कुछ गड़बड़ हो गया है और वे ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं.' इसपर टेरेन्स लुईस कहते हैं 'धोखा हुआ है इसके साथ'. इसके बाद शो के होस्ट मनीष पॉल कंटेस्टेंट का दुखड़ा सुनाते हुए कहते हैं- 'आशा ताई इसका प्यार होता है पर वो लड़की किसी और के साथ चली जाती है'. यह सुन पहले तो आशा भोसले मुंह छुपा कर हंसने लगती हैं फिर कंटेस्टेंट को गाने के जर‍िए नसीहत देती हैं.

कंटेस्टेंट को दी ये नसीहत

आशा भोसले गाती हैं 'झुका के सर को बोलो मैडम How do you do, जब वो कहे How do you do, बोलो- I like you. ऐसा जब कहोगे तब लड़की कभी कहीं नहीं जाएगी.' गाने के अंदाज में आशा ताई का यह रिलेशनश‍िप एडवाइस सुन सभी खुश हो जाते हैं. कंटेस्टेंट भी खुश होकर आशा ताई को फ्लाइंग किस देता है. वैसे देखा जाए तो आशा भोसले की यह सलाह बुरी नहीं है.

ऋत‍िक के डांस स्टेप को दोहराया

शो में आशा भोसले को ऋत‍िक रोशन का डांस स्टेप भी करते देखा गया. उन्होंने बताया कि बचपन में उन्हें डांस सीखने का शौक था. वे कई मशहूर डांसर्स का नाम भी लेती हैं और फिर ऋतिक के गाने 'एक पल का जीना' पर उनका हिट डांस स्टेप कर के दिखाती हैं.