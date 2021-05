तारक मेहता की बबिता जी ने कहा कुछ ऐसा, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा #ArrestMunmunDutta

तारक मेहता का उल्टा चश्मा को टीवी की दुनिया के सबसे सभ्य और कॉमिक सीरियल्स में से एक माना जाता है. इस सीरियल के हर एक कैरेक्टर को शो के अंदर भी पसंद किया जाता है और पर्सनल लाइफ में भी उन्हें लोगों का ढेर सारा सम्मान और प्यार मिलता है. मगर हाल ही में शो में बबिता का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए हैं और उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर रहे हैं. बात इतनी बढ़ गई है कि सोशल मीडिया पर #ArrestMunmunDutta ट्रेंड कर रहा है. आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला.

मुनमुन दत्ता ने क्या कहा?

दरअसल मुनमुन दत्ता ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे फैंस संग इंटरैक्ट करती नजर आ रही थीं. इस दौरान वे बता रही थीं कि उन्होंने मेकअप किया है और वे यूट्यूब पर आने वाली हैं मगर इसी दौरान उन्होंने तुलनात्म लहजे में कुछ ऐसा बोल दिया जो फैंस को रास नहीं आया. वीडियो में एक्ट्रेस कह रही हैं कि- लिप टिंट को हल्का सा ब्लश की तरह लगा लिया है क्योंकि मैं यूट्यूब पर आनेवाली हूं और मैं अच्छी दिखना चाहती हूं. इसके बाद एक्ट्रेस ने एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वे ऐसा नहीं दिखना चाहतीं. बबिता द्वारा इतना कहने की ही देरी थी कि एक्ट्रेस पर उनका ये वीडियो वायरल होने लगा. लोगों ने उन्हें जातिसूचक गाली देने के लिए खूब लताड़ा. उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है.

UC celebraties like @moonstar4u, normalise casteist slurs & Casteism in Society. Shall not tolerated!



Unconstitutional & shall be booked under SC/ST act immediately. #ArrestMunmunDutta pic.twitter.com/yrLY5RElsh — Ritesh (@outcastritesh) May 10, 2021

Munmun Dutta, Who is suffering from such ill mankind, should be arrested immediately. This type of people is the most dangerous for society.@moonstar4u#ArrestMunmunDutta pic.twitter.com/dqBKXW5f1J — Riya 🇮🇳 (@RiyaRan51835025) May 10, 2021

#ARRESTMUNMUNDUTTA करने लगा ट्रेंड

एक ट्विटर यूजर ने इसपर लिखा कि- मुनमुन दत्ता ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है. उनपर SCSTAct के तहत मुकदमा चलना चाहिए. एक अन्य यूजर ने लिखा कि- आप देखिए कि @moonstar4u जैसे सेलिब्रिटीज कास्टिएस्ट स्लर को नॉर्मल बना देते हैं और समाज में जातिवाद को बढ़ावा देते हैं. ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ये संविधान के खिलाफ है. उन पर SC/ST एक्ट के तहत तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए. #ArrestMunmunDutta. और भी कई सारे लोग मुनमुन का विरोध कर रहे हैं.

मुनमुन ने बाद में मांगी माफी

हालांकि जब मुनमुन के संज्ञान में ये बात आई तो उन्होंने अपनी गलती को रिएलाइज किया और फौरन सोशल मीडिया के जरिए लोगों से माफी भी मांग ली. एक्ट्रेस ने लिखा कि- मैं ये लेख कल शेयर किए गए वीडियो के संदर्भ में लिख रही हूं जहां पर मैंने एक गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया. ऐसा मैंने किसी की भी इंसल्ट करने या फिर किसी को ठेस पहुंचाने की मंशा से नहीं कहा था. मुझे वाकई में इस शब्द के बारे में सही जानकारी नहीं थी. जैसे ही मुझे इस बारे में बताया गया मैंने अपे स्टेटमेंट को पीछे ले लिया. मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हर उस शख्स से माफी मांगती हूं जिसे इन्हें इस दौरान मैंने जाने अंजाने में ठेस पहुंचाई. मुझे वाकई में अफसोस है.