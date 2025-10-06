scorecardresearch
 

बहन की शादी की रस्मों में इमोशनल हुए अर्जुन कपूर, मां की आई याद

अर्जुन कपूर अपनी बहन अंशुला कपूर की हुई सगाई की यादें शेयर कर भावुक हो गए. एक्टर ने एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी मां मोना शौरी कपूर की और भी ज्यादा याद आएगी.

बहन की सगाई पर इमोशनल हुए अर्जुन (Photo:Instagram/@arjunkapoor)
अंशुला कपूर ने उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ धूमधाम से सगाई कर ली है. सोशल मीडिया पर अंशुला की सगाई की फोटोज भी जमकर वायरल हो रही है. फैंस अंशुला की सगाई की फोटोज पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. वहीं इस मौके पर अंशुला के भाई और बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने एक इमोशनल नोट लिखा, साथ ही अपनी दिवंगत मां मोना शौरी कपूर को याद किया.

बहन की सगाई पर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, अर्जुन ने सगाई की कुछ तस्वीरें शेयर की. जिनमें परिवार के सदस्य दिखाई दे रहे थे. इस पोस्ट के साथ, उन्होंने लिखा, 'मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं यह स्वीकार कर लूं कि तुम मुझे छोड़कर जल्द ही अपनी राह पर चली जाओगी. यह मुझे थोड़ा तोड़ देगा, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगी जो तुम्हें खुश कर सकता है.. भले ही उतना नहीं जितना मैं.. लेकिन वह फिर भी बहुत अच्छा काम करेगा.'

अर्जुन ने अपनी मां की यादें शेयर करते हुए लिखा, 'मुझे अब मां की और भी ज्यादा याद आती है... लेकिन मुझे पता है कि वह तुम पर नजर रख रही हैं. रोहन को ढूंढ़ने में तुम्हारी मदद कर रही हैं और अपने दिव्य स्पर्श से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं. उनकी सतर्क नजर पर भरोसा रखो और खुश रहो.'

A post shared by Arjun Kapoor (@arjunkapoor)

अपने बहनोई के लिए भी लिखा नोट
इसके बाद अर्जुन कपूर ने अपने होने वाले बहनोई रोहन ठक्कर के लिए एक खास नोट लिखा, 'अपराध में मेरा साथी होने से लेकर हमेशा के लिए अपना साथी पाने तक, मेरा अंश अब बड़ा हो गया है. इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए आप दोनों को मेरा ढेर सारा प्यार और हार्दिक शुभकामनाएं. परिवार में आपका स्वागत है, रोहन... आप एक रोमांचक सफर पर हैं.'

कौन-कौन शामिल हुआ सगाई में?
अर्जुन कपूर की शेयर की गई फोटोज में जान्हवी कपूर और खुशी कपूर के साथ-साथ कजिन सोनम कपूर, शनाया कपूर और उनके कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहारिया भी मौजूद थे. अंशुला के पिता, दिग्गज प्रोड्यूसर बोनी कपूर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए.

---- समाप्त ----
