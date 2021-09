दिव्यांका त्रिपाठी को हराकर अर्जुन बिजलानी बने Khatron Ke Khiladi 11 के विनर!

स्टंट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 का फिनाले इस हफ्ते 25-26 सितंबर को होगा. टॉप-5 फाइनलिस्ट के साथ ग्रैंड फिनाले एपिसोड मंगलवार (21 सितंबर) को शूट किया गया था. ऐसे में टीवी पर फिनाले एपिसोड टेलीकास्ट होने से पहले विनर के नाम का सोशल मीडिया पर ऐलान हो गया है.

अर्जुन बिजलानी बने खतरों के खिलाड़ी 11 के विनर!

सोशल मीडिया पर चर्चा है कि अर्जुन बिजलानी खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के विनर बने हैं. वहीं धाकड़ गर्ल दिव्यांका त्रिपाठी फर्स्ट रनर अप बनी हैं. टॉप 2 में दिव्यांका त्रिपाठी और अर्जुन बिजलानी थे. दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ. फिर अंत में जीत अर्जुन बिजलानी की हुई. इस खबर की आधिकारिक पुष्टि तो तभी होगी जब वीकेंड में फिनाले एपिसोड टेलीकास्ट होगा. इस बीच फैंस ने अर्जुन बिजलानी को उनकी जीत के लिए बधाई देना भी शुरू कर दिया है.

खास बात ये है कि अर्जुन बिजलानी की पत्नी ने इंस्टा स्टोरी पर ट्रॉफी की फोटो शेयर कर साफ कर दिया है कि एक्टर ने ही शो जीता है.

Congratulations @Thearjunbijlani so so happy for u n us, u really made us proud in each n every stunt .. can’t wait to see finale stunt , can’t tell in words how happy I m #ArjunBijlani #kkk11finale #KKK11 pic.twitter.com/jifepDLOIf — ArjunBijlaniFC (@ArjunBijlaniFC) September 21, 2021

सोशल मीडिया पर अर्जुन बिजलानी को फैंस खतरों के खिलाड़ी 11 जीतने पर बधाई देते नहीं थक रहे हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अर्जुन बिजलानी की जीत पर सवाल उठा रहे हैं. यूजर्स ने अर्जुन बिजलानी की जीत को फिक्स्ड बताते हुए कहा कि वे कलर्स चैनल का चेहरा हैं इसलिए मेकर्स ने उन्हें विनर बनाया है. दिव्यांका त्रिपाठी और राहुल वैद्य के फैंस काफी निराश हैं. यूजर्स ने अर्जुन के मुकाबले दिव्यांका को ज्यादा डिजर्विंग बताया है.

Congratulations to #ArjunBijlani on winning the 11th season of Khatron Ke Khiladi. Unlucky Dhakad Girl #DivyankaTripathi ended up as the Runner-up of the show for not being the channel face? #KhatronKeKhiladi11 #BiggBoss_Tak pic.twitter.com/HRoMGxO1KD — #BiggBoss_Tak👁️ (@BiggBoss_Tak) September 21, 2021

Frankly speaking I am happy for #ArjunBijlani for he won the show and also one of my favorites in the show but at the same time I felt #DivyankaTripathi was more deserving. For me both are winners. — Meenakshi Garg (@Meenaks69212439) September 21, 2021

Congratulations #ArjunBijlani sir 👏💐🙏 — Aman Kumar (@AmanKum86434692) September 21, 2021

दिव्यांका त्रिपाठी ने खतरों के खिलाड़ी में पहले दिन से अपने फीयरलेस अंदाज से जीत का डंका बजाया है. वे शो की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट रही हैं. सभी को उम्मीद थी कि दिव्यांका ही शो जीतेंगी. लेकिन आ रही खबरों के मुताबिक तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है. फैंस का कहना है कि दिव्यांका त्रिपाठी ने चाहे खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी ना जीती हो, मगर वो फैंस का बेशुमार प्यार और दिल जीती हैं.