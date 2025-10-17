scorecardresearch
 

झूठी थी अरबाज पटेल के साथ धनश्री की दोस्ती, बोले- सिर्फ गेम के लिए एंगल बनाया

करीब 6 हफ्तों पहले अशनीर ग्रोवर ने खुद का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' शुरू किया था. दर्शकों के बीच इसकी काफी चर्चा रही. शो के विजेता अर्जुन बिजलानी रहे, लेकिन अरबाज पटेल ने भी काफी अच्छा गेम शो खेला.

धनश्री से नहीं थी अरबाज पटेल की सच्ची दोस्ती (Photo: Screengrab)
निक्की तंबोली के बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल हाल ही में 'राइज एंड फॉल' में नजर आए. इनकी धनश्री के साथ दोस्ती काफी पसंद की गई. अब क्योंकि शो खत्म हो चुका है और अर्जुन बिजलानी इस शो को जीत चुके हैं. ऐसे में अरबाज ने धनश्री संग दोस्ती पर बात की है. बताया है कि वो शो से परे भी उनसे दोस्ती रखना चाहेंगे या नहीं. 

अरबाज ने हर मोमेंट पर गेम खेला है. इस शो को जीतने का जज्बा अगर कोई रखता था तो वो कोई और नहीं बल्कि अरबाज पटेल ही थे. गेम में जिस तरह का प्रदर्शन अरबाज का रहा वो काबिले-तारीफ नजर आया. अरबाज शो में सेकेंड रनरअप रहे. फिनाले पर मीडिया से बातचीत के दौरान अरबाज ने कहा- मैं खुश हूं कि अर्जुन इस शो के विजेता रहे हैं. 

अगर किसी ने मेरे बाद गेम को ठीक तरह से खेला है तो वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन बिजलानी ही हैं. खुश हूं उन्हें विजेता के रूप में देखकर. शो ऐसा रहा है कि हमें भी नहीं पता था कि किस मोमेंट पर क्या हो जाए. हम तीन लोग बचे थे. आरूष भोला, मैं और अर्जुन. हम तीनों को विनर चुनना था. तो ये पूरी तरह किस्मत की बात रही. शो का मतलब था अपने एलाइंस बनाना और सपोर्ट के साथ गेम को खेलना. 

धनश्री संग दोस्ती का क्या था मकसद?

अरबाज पटेल की दोस्ती धनश्री के साथ दर्शकों द्वारा काफी पसंद की गई. पूरी जर्नी में दोनों की दोस्ती काफी हाइलाइटेड रही. इंडिया टुडे संग बातचीत में अरबाज ने कहा- मैंने धनश्री से दोस्ती सिर्फ गेम के मक्सद से की थी. एलाइंस बनाने के लिए की थी. जब भी मैं शो में होता हूं तो गेम खेल रहा होता हूं. वरना सर्वाइव करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है. हम यहां जीतने आए थे. दोस्ती और फ्रेंडशिप बनाने नहीं. ये तो हम रियल वर्ल्ड में भी बना सकते हैं. हर कोई एक-दूसरे को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा था. 

Advertisement

अरबाज के गेम प्ले का हिस्सा धनश्री भी थीं. इसपर अरबाज ने कहा- मेरे लिए सिर्फ एक एलाइंस थी. कई लोग कह रहे हैं कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की की बात नहीं सुनी. पर उन्हें समझना होगा कि गेम के लिए एलाइंस बनाना भी जरूरी होता है. गेम में आगे बढ़ने के लिए मैंने दोस्ती की थी. उन्होंने भी अपनी तरह गेम खेला. मैं रूलर रहा, वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती थीं. दोस्त मानती थीं. इसमें बुराई क्या है. 

---- समाप्त ----
