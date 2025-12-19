scorecardresearch
 
60 देशों में पॉपुलर रियल‍िटी शो अब इंड‍िया में, अक्षय कुमार करेंगे होस्ट, बनाएंगे मालामाल

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन फेमस ग्लोबल रियलिटी गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को भारतीय टेलीविजन और OTT पर लाने वाला है. बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार को इसके होस्ट के तौर पर चुना गया है.

अक्षय कुमार लाएंगे रियलिटी शो (Photo: X/@SonyTV)
अक्षय कुमार लाएंगे रियलिटी शो (Photo: X/@SonyTV)

बॉलीवुड के कई बड़े सुपरस्टार आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन टीवी के रियलिटी शो को होस्ट कर चुके हैं. अब इसमें एक और सुपरस्टार का नाम जुड़ने वाला है. इंडस्ट्री के खिलाड़ी भैया यानी अक्षय कुमार की टीवी पर धमाकेदार एंट्री होने वाली है. 

दअरल दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' भारत में दस्तक देने वाला है. सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने इससे जुड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है. इसे गेम शो को अक्षय कुमार होस्ट करेंगे. इसका पहला पोस्टर भी सभी के सामने आ गया है. फैंस इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

अब अक्षय बनाएंगे मालामाल!
सोनी चैनल ने शो को टीजर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. जिसमें एक्टर की फोटो के साथ पोस्ट पर लिखा है, 'दुनिया का सबसे फेमस गेम शो, भारत को नमस्ते बोलने वाला है. इसके साथ में लिखा है ये शो 8 एमी अवॉर्ड्स का विनर है. 60 से ज्यादा देशों में इसके वर्जन आ चुके हैं. USA का नंबर 1 एंटरटेनमेंट शो. जिसे अक्षय कुमार होस्ट करेंगे. 

क्या है व्हील ऑफ फॉर्च्यून?
दरअसल व्हील ऑफ फॉर्च्यून अमेरिका का बहुत पुराना गेम शो है. 1975 से लगातार इस शो को दिखाया जा रहा है. इस गेम शो में प्लेयर्स को सवालों के जवाब देने होते हैं. शो में होस्ट एक व्हील घुमाने को बोलता है. जहां व्हील रुकता है, उसमें विनिंग अमाउंट लिखा रहता है. फिर चुनी गई कैटेगरी का सवाल होता है. स्क्रीन पर सवाल से जुड़ा पजल दिखता है. इसे ही सॉल्व करना होता है. सही जवाब देने वाला प्राइस मनी जीत जाता है.

केबीसी से कितना अलग ये शो?
कौन बनेगा करोड़पति से ये शो काफी अलग है. केबीसी जनरल नॉलेज पर बेस्ड शो है. जबकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून शब्द और फ्रेज से जुड़ा हुआ पजल है. प्राइज मनी लक पर भी डिपेंड करती है. शो में प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी पूरा टेस्ट होता है. 

हालांकि अभी इस शो का प्रोमो ही सामने आया है. अभी तक चैनल के मेकर्स द्वारा ये तय नहीं किया गया है कि ये शो किस दिन और किस समय से टेलीकास्ट होगा. माना जा रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति के बाद ही इसे ऑन एयर किया जाएगा. जो OTT और टीवी दोनों पर ही दिखाया जाएगा.

---- समाप्त ----
