प्यार, शादी और फिर... क्या ऐश्वर्या शर्मा-नील भट्ट के रिश्ते में आ रही दरार?

टेलीविजन की दुनिया में ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की जोड़ी काफी पॉपुलर रही. ऑनस्क्रीन भी दोनों को काफी पसंद किया गया. दर्शकों ने दोनों को 'गुम है किसी के प्यार में' में पसंद किया था. दोनों की जोड़ी को इतना प्यार मिला कि रियल लाइफ में भी दोनों एक-दूसरे को दिल दे बैठे थे. साल 2021 में दोनों ने कुछ महीनों की डेटिंग के बाद सगाई और शादी की अनाउंसमेंट की. इसे सुनकर हर कोई शॉक रह गया था.

नील-ऐश्वर्या की लव स्टोरी

नील और ऐश्वर्या सीरियल के लिए मॉक शूट करने आए थे, जब दोनों को पहली नजर में प्यार हुआ. नील को पहले ऐश्वर्या को लेकर फीलिंग्स आई थीं. अपने मन की बात नील ने अपनी मां से की. उन्होंने ऐश्वर्या को गूगल पर अच्छी तरह सर्च किया और उनके बारे में पढ़ा. जब मां की ओर से मंजूरी मिल गई तो नील ने ऐश्वर्या को हिंट्स देने शुरू किए. कुछ समय बाद ऐश्वर्या भी नील से प्यार करने लगीं.

नील ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 18 अक्टूबर 2020 के दिन ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया था. दोनों ही शो के लिए काम कर रहे थे. सेट पर एक साथ काफी समय बिताते थे, जिसके बाद दोनों में फीलिंग्स डेवलप हुईं. दोनों को इतनी समझ थी कि शो के बाद भी इन्हें अपना रिश्ता कायम रखना है.

कुछ महीनों के प्यार के बाद दोनों ने जब सगाई और शादी की अनाउंसमेंट की तो फैन्स काफी खुश हो गए थे. ऐश्वर्या और नील ने जनवरी 2021 में सगाई की थी. इसके बाद नवंबर में इसी साल शादी की. उज्जैन, मध्यप्रदेश में दोनों ने राजस्थानी रीति-रिवाज से शादी रचाई थी.

'बिग बॉस 17' में दिखा कपल

कहते हैं कि सोशल मीडिया की जिंदगी काफी सुंदर और अच्छी दिखती है. लेकिन रियल लाइफ में कौन कैसे है, वो असलियत किसी रियलिटी शो में ही कपल की नजर आती है. सलमान खान के शो 'बिग बॉस 17' में नील और ऐश्वर्या बतौर कपल आए थे. दोनों के शो में काफी लड़ाई-झगड़े होते थे. दर्शक भी इनकी जोड़ी को देखकर कहीं न कहीं इरीटेट हो गए थे.

यहां तक कि सलमान खान ने ऐश्वर्या को समझाया था कि नील के साथ वो सही ढंग से पेश आएं. वहीं नील भी ऐश्वर्या के साथ काफी पेशेंटली बात किया करें. दोनों पर कुछ समय का असर हुआ, लेकिन फिर से वैसे ही हो गए. कुछ समय बाद दोनों शो से बाहर हो गए थे.

ऐश्वर्या ने एक क्रिप्टिक पोस्ट जरूर शेयर की है, जिसमें उन्होंने लाइफ में आगे बढ़ने की बात लिखी है. इसके बाद से और ज्यादा दोनों के सेपरेशन की खबरों ने तूल पकड़ लिया है. हालांकि, नील तो जुलाई के महीने से ही सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं.

फैन्स चिंतित हैं कि आखिर दोनों के बीच सबकुछ ठीक भी है या नहीं.

