सेलेब्स को जंगलों की सैर कराने वाले बेयर ग्रिल्स की फैमिली में कौन कौन हैं?

चर्चित सर्वाइवल शो मैन वर्सेज वाइल्ड के होस्ट बेयर ग्रिल्स जल्द ही बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के साथ बीहड़ जंगलों में स्टंट करते नजर आएंगे. बेयर अपने इस शो में तमाम अलग-अलग सेलेब्स के साथ नजर आते हैं और लोगों को विषमतम प्राकृतिक माहौल में जिंदा बचे रहने के गुर सिखाते हैं. बेयर के अक्षय के साथ वाले इस एपिसोड को 14 सितंबर को डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा.

शो के प्रोमो वीडियो काफी चर्चा में हैं और इसी के साथ बेयर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जंगलों और बीहड़ों में रहकर कुछ भी खा जाने वाले और तमाम अलग-अलग तरह की सेनाओं में काम कर चुके बेयर के परिवार में कौन कौन हैं. चलिए आपको आज हम इसी बारे में बताने जा रहे हैं.

लंदन में 7 जून 1974 को जन्मे बेयर ग्रिल्स का असली नाम Edward Michael Grylls है. उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है. उनके दादा नेविल फोर्ड और पर दादा विलियम ऑगस्टस फोर्ड दोनों ही शानदार क्र‍िकेटर रहे हैं. उनके पिता सर माइकल ग्र‍िल्स कंजर्वेटिव पार्टी के राजनीतिज्ञ थे.

