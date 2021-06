अभिनव शुक्ला के मॉडलिंग की पुरानी फोटो वायरल, फैंस बोले- यंग जॉन अब्राहम

बिग बॉस 14 का हिस्सा रहे एक्टर अभिनव शुक्ला इन दिनों केपटाउन में खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की शूटिंग कर रहे हैं. टीवी के हैंडसम हंक अभिनव की फैन फॉलोइंग बिग बॉस 14 के बाद बढ़ी है. एक्टर ने अपना करियर बतौर मॉडल शुरू किया था. सोशल मीडिया पर अभिनव की एक मॉडलिंग के दिनों की तस्वीर वायरल हो रही है. फोटो में अभिनव का पहनाना मुश्किल सा है.

वायरल हो रही अभिनव शुक्ला की फोटो

बीते इन सालों में अभिनव की पर्सनैलिटी में कितना अंतर आया है, इस फोटो को देख आप इसका अंदाजा लगा पाएंगे. वैसे इस फोटो को लेकर खास बात ये है कि फैंस अभिनव की ये फोटो देखने के बाद उनकी तुलना जॉन अब्राहम से कर रहे हैं. फोटो में अभिनव ब्लैक सूट, पिंक टाई, व्हाइट शर्ट में नजर आ रहे हैं. लॉन्ग हेयर्स में अभिनव को इससे पहले उनके फैंस ने नहीं देखा होगा. अभिनव का ये डैपर लुक वायरल हो चुका है.

Throwback picture of #AbhinavShukla during his modeling days.#BiggBoss_Tak pic.twitter.com/g4l8g8JwBs