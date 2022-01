Unpaused Naya Safar का ट्रेलर रिलीज, कोरोना काल में जिंदगी को दिखाती 5 कहानियां

प्राइम वीडियो ने अपनी हिंदी एंथोलॉजी 'अनपॉज्ड: नया सफर' का रोचक ट्रेलर लॉन्च कर दिया है. 21 जनवरी 2022 को इस फिल्म का 240 से अधिक देशों में ग्लोबल प्रीमियर होने वाला है. 2020 में अनपॉज्ड के पहले संस्करण को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने के बाद, अमेजन ओरिजिनल एंथोलॉजी की अगली कड़ी में पांच हिंदी शॉर्ट फिल्में पेश की जाएंगी. इसमें से हर एक विशिष्ट रूप से उन चुनौतियों को सामने रखती है, जिससे महामारी के दौरान हर किसी को निपटना पड़ा. इसके साथ ही यह हर किसी को सकारात्मक नजरिया अपनाने की बात कहते नए साल का स्वागत करता है.

इन शॉर्ट फिल्मों को देख सकेंगे आप

साकिब सलीम, श्रेया धनवंतरी, नीना कुलकर्णी और प्रियांशु पेन्युली जैसे बेहतरीन कलाकारों के साथ, अनपॉज्ड: नया सफर एक हार्ट्ली रिमाइंडर है जो यह बताती है कि अंधेरी सुरंग के अंत में हमेशा रोशनी होती है. प्यार और सकारात्मकता से भरपूर, यह एंथोलॉजी हमें नए साल के आगाज के साथ नई शुरुआत करने की बात करता है.



– एंथोलॉजी में ये शॉर्ट फिल्में शामिल हैं -

• रुचिर अरुण निर्देशित तीन तिगाड़ा ; साकिब सलीम, आशीष वर्मा और सैम मोहन इसमें प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

• श्रेया धनवंतरी व प्रियांशु पेन्युली स्टारर द कपल; नूपुर अस्थाना ने इसका निर्देशन किया है.

• शिखा माकन के निर्देशन में बनी गोंद के लड्डू ; दर्शन राजेंद्रन, अक्षवीर सिंह सरन और नीना कुलकर्णी इसमें प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

• अयप्पा केएम निर्देशित वॉर रूम; गीतांजलि कुलकर्णी, रसिका अगाशे, पूर्णानंद वांदेकर और शरवरी देशपांडे लीड किरदारों में हैं.

• वैकुंठ जिसका निर्देशन नागराज मंजुले ने किया है; अर्जुन करचेंड हनुमंत भंडारी लीड रोल में हैं.

