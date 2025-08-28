scorecardresearch
 

Feedback

लात-घूसों से मारा, बॉयफ्रेंड ने घर पर किया कब्जा, लूट लिए सारे पैसे, सिंगर ने लगाए आरोप

फेमस तमिल सिंगर सुचित्रा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड पर उन्हें मारने-पीटने और उनका घर पर कब्जा करने का आरोप लगाया है. सुचित्रा का कहना है कि बॉयफ्रेंड ने उनसे अपनी शादी के बारे में भी छुपाया था. वो उनके घर तक पर कब्जा जमा चुका है. सुचित्रा इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में सारी बात कही है.

Advertisement
X
मारा-पीटा, घर पर कर लिया कब्जा, सुचित्रा का आरोप (Photo: Instagram @suchislife_official)
मारा-पीटा, घर पर कर लिया कब्जा, सुचित्रा का आरोप (Photo: Instagram @suchislife_official)

सिंगर और रेडियो जॉकी रह चुकीं सुचित्रा ने अपने बॉयफ्रेंड और हाई कोर्ट वकील शुनमुगराज पर घरेलू हिंसा, फाइनेंशियली तरीके से शोषण करने और अपनी संपत्ति का गैरकानूनी तौर से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. एक इंस्टाग्राम वीडियो शेयर कर उन्होंने अपनी आपबीती शेयर की. सिंगर ने अपने रिश्ते के बारे में डिटेल्स देते हुए कहा कि वो अब इस मामले को कानूनी तौर से आगे बढ़ाएंगी.

सुचित्रा ने लगाए मारपीट के गंभीर आरोप

सुचित्रा ने कहा कि वो कई सालों से शुनमुगराज को जानती हैं और लगभग सगाई कर चुकी थीं. उन्होंने बताया कि, ''शुनमुगराज मेरी जिंदगी में उस समय आए जब मैं खुद कमजोर पलों से गुजर रही थी. वो मेरे जीवन में एक सेफ गार्ड की तरह आए. लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि उन्होंने मेरे मन और धन का फायदा उठाया है. मेरा सबकुछ लूट लिया.''

सम्बंधित ख़बरें

रिनि अन जॉर्ज (Photo: Instagram @rinianngeorge)
'अश्लील मैसेज भेजे-होटल में बुलाया', मलयाली एक्ट्रेस ने नेता पर लगाए हैरेसमेंट के आरोप 
war 2, coolie crashed on monday at box office, mahavatar narsimha still going strong
मंडे टेस्ट में औंधे मुंह गिरी 'वॉर 2', 'कुली' भी बेहाल.. 'महावतार नरसिम्हा' रही दमदार  
coolie shows solid hold in hindi first weekend but beaten by mahavatar narsimha
'महावतार नरसिम्हा' ने दी रजनीकांत की 'कुली' को मात, सिर्फ हिंदी से कमाए 150 करोड़ 
Hrithik Roshan,Rajinikanth, war 2 box office, coolie box office
बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक-रजनीकांत की कड़ी टक्कर, दूसरे दिन वॉर 2-कुली ने की इतनी कमाई 
Coolie takes biggest opening in hindi for a tamil film post lockdown
रजनीकांत ने हिंदी में फिर किया कमाल, 'कुली' ने की दमदार ओपनिंग, बना डाला ये रिकॉर्ड 

वीडियो में सुचित्रा ने दावा किया कि उनका रिश्ता हिंसक हो गया. उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें मारा गया और शुनमुगराज ने उन्हें यूं लात मारी जैसे कोई WWE रेसलर हो. वो बोलीं, “सुची लीक के बाद, मैंने सोचा था और कुछ खराब हो ही नहीं सकता. लेकिन हो गया, मैं उनसे प्यार में पड़ गई. उसने मुझे कई बार मारा. उसने मुझे WWF रेसलर की तरह जूतों से लात मारी. मैं एक कोने में बैठकर रोती थी और उससे रुकने की गुहार लगाती थी.”

Advertisement

सुचित्रा के वीडियो से मचा हंगामा!

वीडियो शेयर कर कैप्शन में सुचित्रा ने लिखा,'जो भी कर्म हो, मैं एक महिला होने के नाते हार नहीं मानूंगी. इस शुनमुगराज ने मेरी मेहनत की कमाई, जो मैंने उन सभी गीतों से पाई हैं, जिन्हें आप सभी ने पसंद किया, चुरा ली.'

सारे पैसे ले उड़ा मंगेतर?

सुचित्रा ने ये भी आरोप लगाया कि शुनमुगराज ने उनके पैसे ले लिए और उनकी चीजों का गलत इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा, "उन्होंने मेरे चेन्नई के घर को कब्जे में ले लिया. जिसके बाद मैं मुंबई चली गई, जहां मैं पिछले कुछ महीनों से काम कर रही हूं. उन्होंने मेरा सारा पैसा ले लिया, मेरा घर, मेरे संसाधनों का इस्तेमाल किया और मुझे कुछ नहीं छोड़ा. मैं ये कहते हुए खुद को मूर्ख लगती हूं, लेकिन ये सच है.”

सुचित्रा ने ये भी आरोप लगाया कि शुनमुगराज ने उनसे अपनी शादी के बारे में भी झूठ बोला. उन्होंने छुपाया कि वो अब भी शादीशुदा हैं. सिंगर बोलीं,“सब कहते थे कि उनकी पहली पत्नी के कारण वो टूटे हुए थे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो कभी तलाकशुदा नहीं थे. उनकी पहली पत्नी मेरे पास आई और उन्हें वापस लेने की भी गुहार लगाई.”

सुचित्रा ने कहा कि उनके लिए ये सबसे बड़ा व्यक्तिगत सदमा है और वो अब न्याय पाने के लिए कोर्ट जाएंगी. सुचित्रा बोलीं, “मैं इस पूरी कहानी को कानूनी तरीके से सुलझाऊंगी. कोई भी इस अन्याय को स्वीकार नहीं करेगा.”

Advertisement

कौन हैं सुचित्रा?

सुचित्रा सुची लीक्स कंट्रोवर्सी से चर्चा में आई थीं. उन्होंने धनुष और अनिरुद्ध रविचंद्र पर शोषण के आरोप लगाए थे. इन्होंने साउथ एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर विवादित ट्वीट किया था. सुचित्रा की पहले कॉमेडियन-एक्टर कार्तिक कुमार से शादी हुई थी, लेकिन 12 साल बाद इनका तलाक हो गया. वो तमिल से लेकर कई अलग-अलग भाषाओं में गाना गा चुकी हैं. सुचित्रा तमिल बिग बॉस सीजन 4 का हिस्सा भी रह चुकी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement