निधन के बाद एसपी बालासुब्रमण्यम का पुराना वीडियो वायरल, फैंस को सरप्राइज देते नजर आए

देश के दिग्गज सिंगर एस पी बालासुब्रमण्यम का शुक्रवार को निधन हो गया. सिंगर ने बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में खूब गाने गाए. सिंगर की तगड़ी फैन फॉलोइंग थी और उनके निधन के बाद फैंस दिग्गज कलाकार को बहुत मिस कर रहे हैं. सभी ने उनके निधन पर शोक जताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सलमान खान, कमल हासन समेत विभिन्न क्षेत्र से लोगों ने बालासुब्रमण्यम और उनके काम को याद किया. बालासुब्रमण्यम सिर्फ एक महान गायक ही नहीं बल्कि एक सरल और प्यारे इंसान भी थे. उनके निधन के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अपने एक फैन को सरप्राइज देते नजर आ रहे हैं. अपने फैंस के प्रति उनके मन में कितना आदर था ये इस वीडियो में साफ झलक रहा है.

वीडियो में एक शख्स नजर आ रहा है जिसकी आँखें श्रीलंका में एक एक्सिडेंट के दौरान चली गई थीं. इसके बाद शख्स को बालासुब्रमण्यम के गानों से हिम्मत मिली. वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स किस तरह से बालासुब्रमण्यम का पॉपुलर सॉन्ग Chinna Pura Ondru गा रहा है. इसी दौरान पीछे से एस पी बालासुब्रमण्यम आ जाते हैं और गाने लग जाते हैं. शख्स पूछता है कि आप कौन. बालासुब्रमण्यम शख्स से अपनी पहचान छुपाते हैं और कहते हैं कि वे भी एस पी बालासुब्रमण्यम के बड़े फैन हैं और उनकी तरह गाना गाते हैं. शख्स को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि मुझे लगा कि आप ही एस पी बालासुब्रमण्यम हैं. इसके बाद वे शख्स को गले लगा लेते हैं.

That time he met a fan from Eelam who lost his eyesight in an explosion. #RIPSPB pic.twitter.com/R4H2ROp5hw