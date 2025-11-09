एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहा मशहूर एक्टर, 79 की उम्र में खोला सालों पुराना राज, बोला- बदनामी का...

मलयालम सिनेमा के मशहूर एक्टर जनार्दनन ने 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनकी प्रोफेशनल लाइफ के चर्चे तो रहे ही हैं, लेकिन साथ ही उनकी पर्सनल जिंदगी भी सुर्खियों में रही. क्योंकि उनके अफेयर की भी चर्चा खूब रही. अब इन अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाते हुए उन्होंने खुद बताया है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है.

सालों बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा

जनार्दनन ने अपने जीवन की एक पुरानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की घटना पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि यह रिश्ता किन भावनात्मक परिस्थितियों में बना और अब वे इसे अपनी जिंदगी की एक गलती मानते हैं. एक्टर का सालों बाद अपनी गलती का खुलासा करना सभी को हैरान कर रहा है.

वनीथा मैग्जीन को दिए एक इंटरव्यू में 79 साल के जनार्दनन से जब पूछा गया कि क्या उन्हें जीवन में किसी बात का पछतावा है, तो उन्होंने कहा,“लगभग अठारह साल पहले मेरा एक महिला के साथ शादीशुदा होने के बावजूद रिश्ता था. मेरी ज्यादातर जिंदगी के फैसले सही रहे, लेकिन यह एक गलती थी. मेरी पत्नी को इस बात की जानकारी थी. उन्हें यह पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह खुद को संभाल लिया. वह मुझे बहुत कम उम्र से जानती थीं, और उनकी सबसे अच्छी बात यही थी कि वह हर परिस्थिति में मुझे समझ लेती थीं.”

सच से वाकिफ थी पत्नी

जनार्दनन ने आगे बताया,“यह वही समय था जब मेरी पत्नी ने कहा था कि उन्हें हमारे रिश्ते में अब शारीरिक नजदीकी की जरूरत नहीं है. ऐसे में स्वाभाविक रूप से मुझसे गलती हुई- आखिर हम इंसान हैं. लेकिन मैंने उस महिला का कई सालों तक ध्यान रखा और उसकी मदद की. अब कई सालों से मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई. हाल ही में उसने मेरा एक इंटरव्यू देखा जिसमें मैं अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा था.''

''उसने फोन कर पूछा, ‘जब तुम मेरे साथ थे, तब भी क्या इतने प्यार से अपनी पत्नी के बारे में बोल सकते थे?’ बस, सब कुछ ऐसे ही हुआ. यह मेरी जिंदगी का एकमात्र दाग है. अब मैं इसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिंदगी का वक्त कम बचा है. मुझे यकीन है कि मेरी इस गलती से किसी और की जिंदगी पर असर नहीं पड़ा.”

बदनामी के डर से तोड़ा रिश्ता

जनार्दनन ने बताया कि यह रिश्ता उस महिला ने खुद खत्म किया, जब उसका बेटा बड़ा होने लगा. उसे डर था कि अगर यह रिश्ता समाज में खुल गया, तो उसे और उसके बेटे को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी. वो बोले,“उसने रिश्ता तब खत्म किया जब उसका बेटा बड़ा हो गया, क्योंकि उसे समाज की बदनामी का डर था.''

मालूम हो कि, जनार्दनन 2018, कड़ुवा, बब्बर द पुलिस, वॉइस ऑफ सत्यानंदन, जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. वो 5 दशक से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं.

