scorecardresearch
 

Feedback

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहा मशहूर एक्टर, 79 की उम्र में खोला सालों पुराना राज, बोला- बदनामी का...

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर जनार्दनन ने अपने जीवन की एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई है. 79 साल की उम्र में उन्होंने कुबूल किया कि 18 साल पहले उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था. एक्टर ने इसे अपनी जिंदगी की “सबसे बड़ी गलती” बताया और कहा कि उनकी पत्नी को इसकी जानकारी थी लेकिन उन्होंने सब सहा.

Advertisement
X
जनार्दनन का था एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (Photo: FB @janardhanan)
जनार्दनन का था एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (Photo: FB @janardhanan)

मलयालम सिनेमा के मशहूर एक्टर जनार्दनन ने 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनकी प्रोफेशनल लाइफ के चर्चे तो रहे ही हैं, लेकिन साथ ही उनकी पर्सनल जिंदगी भी सुर्खियों में रही. क्योंकि उनके अफेयर की भी चर्चा खूब रही. अब इन अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाते हुए उन्होंने खुद बताया है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है. 

सालों बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा

जनार्दनन ने अपने जीवन की एक पुरानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की घटना पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि यह रिश्ता किन भावनात्मक परिस्थितियों में बना और अब वे इसे अपनी जिंदगी की एक गलती मानते हैं. एक्टर का सालों बाद अपनी गलती का खुलासा करना सभी को हैरान कर रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Haq and Jatadhara box office report
क्लैश ने बिगाड़ा सोनाक्षी की 'जटाधरा' का खेल, इमरान-यामी की 'हक' ने मारी बाजी 
rashmika mandanna vijay deverakonda wedding
'विजय से शादी करूंगी', रश्मिका ने सबके सामने किया ऐलान, झूमे फैंस 
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna.
फरवरी में विजय से शादी को तैयार रश्मिका मंदाना, बोलीं- उनके लिए गोली खा सकती हूं 
Samantha prabhu hugs raj nidimoru
'बॉयफ्रेंड' राज संग रोमांटिक हुईं समांथा, लगाया गले, यूजर्स बोले- रिश्ता पक्का समझें? 
Prabhas starrer animated movie Baahubali: The eternal war
इंडिया में मची एनिमेशन की धूम, 'बाहुबली' के अलावा दिखेंगे ये एनिमेटेड कंटेंट 

वनीथा मैग्जीन को दिए एक इंटरव्यू में 79 साल के जनार्दनन से जब पूछा गया कि क्या उन्हें जीवन में किसी बात का पछतावा है, तो उन्होंने कहा,“लगभग अठारह साल पहले मेरा एक महिला के साथ शादीशुदा होने के बावजूद रिश्ता था. मेरी ज्यादातर जिंदगी के फैसले सही रहे, लेकिन यह एक गलती थी. मेरी पत्नी को इस बात की जानकारी थी. उन्हें यह पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह खुद को संभाल लिया. वह मुझे बहुत कम उम्र से जानती थीं, और उनकी सबसे अच्छी बात यही थी कि वह हर परिस्थिति में मुझे समझ लेती थीं.”

Advertisement

सच से वाकिफ थी पत्नी

जनार्दनन ने आगे बताया,“यह वही समय था जब मेरी पत्नी ने कहा था कि उन्हें हमारे रिश्ते में अब शारीरिक नजदीकी की जरूरत नहीं है. ऐसे में स्वाभाविक रूप से मुझसे गलती हुई- आखिर हम इंसान हैं. लेकिन मैंने उस महिला का कई सालों तक ध्यान रखा और उसकी मदद की. अब कई सालों से मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई. हाल ही में उसने मेरा एक इंटरव्यू देखा जिसमें मैं अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा था.'' 

''उसने फोन कर पूछा, ‘जब तुम मेरे साथ थे, तब भी क्या इतने प्यार से अपनी पत्नी के बारे में बोल सकते थे?’ बस, सब कुछ ऐसे ही हुआ. यह मेरी जिंदगी का एकमात्र दाग है. अब मैं इसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिंदगी का वक्त कम बचा है. मुझे यकीन है कि मेरी इस गलती से किसी और की जिंदगी पर असर नहीं पड़ा.”

बदनामी के डर से तोड़ा रिश्ता

जनार्दनन ने बताया कि यह रिश्ता उस महिला ने खुद खत्म किया, जब उसका बेटा बड़ा होने लगा. उसे डर था कि अगर यह रिश्ता समाज में खुल गया, तो उसे और उसके बेटे को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी. वो बोले,“उसने रिश्ता तब खत्म किया जब उसका बेटा बड़ा हो गया, क्योंकि उसे समाज की बदनामी का डर था.''

Advertisement

मालूम हो कि, जनार्दनन 2018, कड़ुवा, बब्बर द पुलिस, वॉइस ऑफ सत्यानंदन, जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. वो 5 दशक से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement