Film Wrap: पलाश मुच्छल से स्मृति मंधाना की टूट गई शादी, कॉमेडियन ने उड़ाया तान्या का मजाक

स्मृति मंधाना ने पुष्टि की है कि उनकी म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल संग शादी टूट गई है. वहीं टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 19 का आज फाइनल होने वाला है.

स्मृति-पलाश की शादी टूट गई है. (Photo: Instagram/palash_muchhal)
रविवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ जहां  स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने अपनी शादी तोड़ दी है तो वहीं दूसरी ओर हर जगह इस समय फिल्म धुरंधर की ही चर्चा हो रही है. इसके अलावा बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट मालती चाहर ने प्रणित मोरे संग रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है.

Bigg Boss 19: कॉमेडियन प्रणित मोरे संग प्यार में क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन? रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
बिग बॉस 19 में मालती चाहर और प्रणित मोरे की केमिस्ट्री फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आई. उनके सोशल मीडिया पर कई सारे एडिट्स भी बने. कुछ मोमेंट्स में ऐसा लगने लगा कि दोनों के बीच एक-दूसरे को लेकर फीलिंग्स पैदा हो रही हैं. हालांकि अब इस पर मालती ने चुप्पी तोड़ी है.

स्मृति मंधाना संग शादी टूटने पर दर्द में सिंगर पलाश मुच्छल, बोले- बहुत मुश्किल...
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने अपनी शादी तोड़ दी है. दोनों ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके अपने रिश्ते को खत्म करने का ऐलान कर दिया है. 

कॉमेडियन जाकिर खान के साथ स्मृति ईरानी ने बांटा दर्द, बोलीं- इंडिगो के सताए हुए...
IndiGo फ्लाइट की देरी से सेलेब्स परेशान नजर आ रहे हैं. इस बीच स्मृति ईरानी ने कॉमेडियन जाकिर खान के साथ एक फोटो पोस्ट की है. जिसमें उन्होंने इंडिगो फ्लाइट को लेकर पोस्ट की है. 

मशहूर कॉमेडियन ने उड़ाया तान्या का मजाक, किया बॉडीशेम? हुई ट्रोल
जॉनी लिवर की बेटी जेमी लिवर अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जानी जाती हैं. इस बार उन्होंने बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की मिमिक्री की है.

टूट गई पलाश-स्मृति की शादी, एक-दूसरे को किया अनफॉलो, दर्द में सिंगर
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने अपनी शादी तोड़ दी है. दोनों के बीच बात भी इतनी बिगड़ गई है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है.
 

