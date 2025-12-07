कॉमेडियन जाकिर खान के साथ स्मृति ईरानी ने बांटा दर्द, बोलीं- इंडिगो के सताये हुए...

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों गंभीर ऑपरेशनल संकट का सामना कर रही है. यह संकट बीते 6 दिनों से लगातार ही जारी है, जिसका असर देशभर के लगभग सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर साफ देखा जा सकता है. क्या आम और क्या खास सभी को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में एक्ट्रेस स्मृति ईरानी और कॉमेडियन जाकिर खान का एक पोस्ट वायरल है.

बता दें कि इस समय यानी रविवार को भी इंडिगो की कई उड़ानें लगातार ही रद्द हो रही हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी फेम स्मृति ईरानी और कॉमेडियन जाकिर खान का एक पोस्ट सामने आया है.

IndiGo से परेशान सेलेब्स

स्मृति ईरानी ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर इंडिगो फ्लाइट को लेकर अपना एक्सपीरियएंस शेयर किया है. उन्होंने कॉमेडियन जाकिर खान के साथ फोटो शेयर कर कैप्शन लिखा, 'जब कॉमेडी और ट्रेजेडी टकराते हैं. इंडिगो के सताये हुए, जाकिर खान इंदौर वाले.

कई सेलेब्स हुए परेशान

हालांकि स्मृति ईरानी और जाकिर खान पहले नहीं है, जिन्हें फ्लाइट के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इससे पहले बॉलीवुड से लेकर टीवी के कई बड़े सेलेब्स अपना रिएक्शन दे चुके हैं. जिसमें सोनू सूद, जय भानुशाली, अली गोनी, एक्ट्रेस निया शर्मा, तेलुगु अभिनेता विजया कृष्ण नरेश जैसे नाम शामिल हैं. सोनू सूद ने कहा था, 'एक्टर सोनू सूद ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि देरी से उड़ान होना निराशाजनक है , लेकिन उन चेहरे को याद रखें, जो इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं.

DGCA ने इंडिगो को भेजा कारण बताओ नोटिस

इस इंडिगो संकट को लेकर विमानन नियामक DGCA ने शनिवार 6 दिसंबर को बड़ा कदम उठाते हुए इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इसिड्रे पोरक्वेरस को 'शो कॉज नोटिस' जारी किया है. दोनों ही अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए भी कहा है.



स्मृति ईरानी का वर्कफ्रंट

स्मृति ईरानी के काम की बात करें, तो इन दिनों वो 'क्योंकि कभी सास भी कभी बहू 2' में नजर आ रही हैं. यह सीरियल 25 साल बाद दूसरे पार्ट के साथ आया है, जिसमें स्मृति ने तुलसी विरानी का किरदार निभाया है.

