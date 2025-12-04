scorecardresearch
 
समांथा ने तोड़ा घर? राज निदिमोरू की Ex वाइफ ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- नहीं चाहिए ड्रामा, बख्श दो

समांथा और राज की दूसरी शादी के बाद से डायरेक्टर की एक्स वाइफ सुर्खियों में छाई हुई हैं. राज की पहली पत्नी श्यामली डे ने अब चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर मिल रहे सपोर्ट और दुआओं का आभार जताया है.

श्यामली को नहीं चाहिए ड्रामा-मीडिया अटेंशन (Photo: Instagram @shhyamalide)
श्यामली को नहीं चाहिए ड्रामा-मीडिया अटेंशन (Photo: Instagram @shhyamalide)

साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरू ने 1 दिसंबर को शादी रचाई. जबसे ये रिश्ता जुड़ा है इंटरनेट पर राज की एक्स वाइफ श्यामली डे को लेकर काफी बातें हो रही हैं. किसी ने कहा कि राज और श्यामली का तलाक नहीं हुआ है. कुछ यूजर्स श्यामली को सपोर्ट कर समांथा को ट्रोल कर रहे हैं. उनका कहना है समांथा होम ब्रेकर हैं. उन्होंने राज और श्यामली की शादी तोड़ी है. लोग श्यामली से सिम्पेथी रख रहे हैं. 

श्यामली ने तोड़ी चुप्पी
इस पूरे विवाद पर अब श्यामली ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर अपना रिएक्शन दिया है. श्यामली ने अपने शुभचिंतकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है. वो लिखती हैं- मैं पूरी रात सोई नहीं. बस करवटें बदलती रही. मैं बहस कर रही थी. सोच विचार कर रही थी कि मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है, उसे न मानना एहसान फरामोशी जैसा होगा. जो मेरे पास आ रहा है उसे स्वीकार ना करना अनुचित होगा. मैं सालों से मेडिटेशन कर रही हूं. मेडिटेशन का मतलब है कि मां धरती, सभी लोगों और जीवों को शांति, प्यार, माफी, उम्मीद, रोशनी, खुशी, सद्भावना और अच्छे कर्मों की इच्छा के लिए आशीर्वाद देना.

''एक दोस्त ने मुझे याद दिलाया कि अभी जो भी मुझे मिल रहा है वो बस एक एनर्जी का वापस आना है. मेरे पास कोई टीम, कोई पीआर नहीं है, स्टाफ नहीं है, सहयोगी नहीं हैं जो मेरा पेज मैनेज करे. मैं पर्सनली चीजों पर रिएक्ट कर रही हूं जबकि मैं किसी ऐसी चीज से डील कर रही हूं जहां मेरी पूरी उपस्थिति की जरूरत है. 9 नवंबर को मेरी ज्योतिष गुरु को स्टेज 4 कैंसर होने का पता चला.

कैंसर उनके दिमाग से लेकर शरीर के कई हिस्सों में फैल गया है. मुझे यकीन है कि आप सब समझ रहे होंगे कि फिलहाल मेरा ध्यान कहां होना चाहिए. इसलिए मेरी सबसे विनम्र विनती है प्लीज इस स्पेस को साफ रखें. थैंक्यू...आशा करूंगी हर इंसान, हर जीव को अच्छी हेल्थ, खुशी, समृद्धि और स्पिरिचुअलिटी मिले.''
 
दूसरे एक पोस्ट में उन्होंने लिखा- अगर कोई ड्रामा और ब्रेकिंग न्यूज की खोज में है तो आपको ये सब यहां से नहीं मिलेगा. मेरी विनती है मुझे बख्श दें. मैं किसी तरह की अटेंशन, मीडिया कवरेज एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, ब्रांड प्रमोशन, पेड पार्टनरशिप या सिम्पेथी नहीं चाहती. मैं किसी को यहां पर कुछ भी नहीं बताना चाहती. 

कौन हैं श्यामली डे?
श्यामली भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने राकेश ओमप्रकाश मेहरा और विशाल भारद्वाज संग बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया है. वो रंग दे बसंती, ओमकारा जैसे प्रोजेक्ट्स से जुड़ी रहीं. श्यामली और राज ने 2015 में शादी की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2022 में उनका तलाक हो गया था. राज और श्यामली ने अपनी शादी और तलाक पर मीडिया में कोई बयान नहीं दिया है. श्यामली के इंस्टा पर अभी भी राज संग तस्वीरें नजर आती हैं.
 

---- समाप्त ----
