Film wrap: नहीं रहे मशहूर एक्टर सतीश शाह, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती राखी सावंत

किसिंग सीन देकर घबराईं राखी, सलमान का सताया डर, बोलीं- वो चप्पल से मारेंगे...
राखी सावंत ने सलमान खान के साथ अपने मजबूत रिश्ते का खुलासा किया है. वह बिग बॉस 19 के मंच पर अपने नए म्यूजिक वीडियो को प्रमोट करेंगी, जिसमें उन्होंने बोल्ड और किसिंग सीन्स दिए हैं.
नहीं रहे मशहूर एक्टर सतीश शाह, किडनी की बीमारी से लड़ रहे थे जंग, इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर
बॉलीवुड और टीवी का जाना माना नाम रहे एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है. 25 अक्टूबर दोपहर 2.30 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली.
'बॉलीवुड में मर्दों के अंदर है ईगो, खुद को दिखाना पड़ता है बेवकूफ', जाह्नवी ने कही बात
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने हाल ही में एक टॉक शो में फिल्म इंडस्ट्री में मेल ईगो से निपटने की अपनी चुनौती पर बात की. उन्होंने बताया कि एक महिला के रूप में उन्हें अक्सर खुद को कम समझदार दिखाना पड़ता था ताकि किसी का अहंकार ठेस न पहुंचे.
प्रेग्नेंट नहीं हो सकती ये मशहूर एक्ट्रेस, मां बनने का टूटा सपना, बोली- खुदा ने चाहा तो...
एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत करीब 3 साल बाद दुबई से मुंबई लौटी हैं. इंडिया आते ही उन्होंने अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया है. एक्ट्रेस ने अपने मुश्किल दिनों को भी याद किया.
70 साल का मशहूर एक्टर, बनाए बाइसेप्स-शोल्डर्स, शर्टलेस फोटो देख चकराए फैन्स
70 साल के अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. अक्सर ही फैन्स के साथ पर्सनल लाइफ अपडेट्स शेयर करते नजर आते हैं.