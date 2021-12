Sapna Chaudhary Instagram: सपना चौधरी ने लहंगे में शेयर की जबरदस्त तस्वीरें, फैन बोला- आग लगा दी

Sapna Chaudhary Photos in Lehanga: हरियाणा की स्टार डांसर और 'देसी क्वीन' के नाम से मशहूर सपना चौधरी जब भी कोई पोस्ट सोशल मीडिया में शेयर करती हैं वह वायरल हो जाता है. सपना इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के लिए रील्स और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. मंगलवार को सपना ने लहंगे में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें वे काफी खूबसूरत दिख रहीं हैं. सपना का यह लुक फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सपना ने लिखा, "The world is brighter because of me." सपना के इस पोस्ट पर 54 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. वहीं 500 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है.

सपना चौधरी के फैंस सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हैं. उनकी इस तस्वीर पर एक फैन ने लिखा, "आप से खूबसूरत कोई नहीं है.... मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं." एक अन्य फैन ने लिखा, "आप ऐसे ही पोस्ट करते रहिए, अच्छा लगता है. " एक फैन ने लिखा "ये तस्वीर शेयर कर अपने आग लगा दी."

इससे पहले सपना चौधरी बोट पर मस्ती करती नजर आई थीं. सपना ने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें वे बोट पर बैठकर अपने बाल लहरा रहीं थी. बता दें सपना का म्यूजिक वीडियो 'अलट-पलट' कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था. यह गाना रिलीज होते ही सुपरहिट हो गया था.

इसमें सपना के साथ विवेक राघव भी नज़र आए थे. सपना चौधरी के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनका 'लोरी' गाना इस साल का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग था. इस गाने को 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं. इसके अलावा सपना के 'गुर्शल,' 'घूम घाघरा,' 'फटफटिया,' 'बगड़ो' और 'बांगरो' जैसे हरियाणवी सॉन्ग रिलीज हुए हैं.

