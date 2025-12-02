scorecardresearch
 
पहले से शादीशुदा हैं समांथा के दूसरे पति राज, पहली पत्नी को नहीं दिया तलाक? EX वाइफ की सहेली का दावा

समांथा रुथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरु ने 1 दिसंबर को दूसरी शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत की है. मगर अब फिल्ममेकर की एक्स वाइफ की दोस्त ने कुछ ऐसा दावा किया है, जिसके बाद से दोनों की शादी सवालों के घेरे में है. पूरा मामला क्या है? आइए जानते हैं..

पहले से शादीशुदा हैं समांथा के पति राज निदिमोरु? (Photo: Instagram @shhyamalide)
पहले से शादीशुदा हैं समांथा के पति राज निदिमोरु? (Photo: Instagram @shhyamalide)

साउथ इंडस्ट्री की सेंसेशनल एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने बॉयफ्रेंड और फिल्ममेकर राज निदिमोरु संग गुपचुप शादी करके हर किसी को हैरान कर दिया. कपल ने 1 दिसंबर को कोयंबटूर स्थित ईशा योग सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में सादगी से शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत की. शादी के बाद दोनों ने फैंस संग तस्वीरें शेयर करके गुडन्यूज दी. सोशल मीडिया पर उनकी वेडिंग फोटोज छाई हुई हैं. मगर अब कपल की शादी सवालों के घेरे में है. 

समांथा-राज के रिश्ते में आया नया ट्विस्ट

खास बात ये है कि राज और समांथा दोनों की ही ये दूसरी शादी है. समांथा की पहली शादी एक्टर नागा चैनत्य संग हुई थी. फिर 4 साल बाद दोनों का तलाक हो गया था. वहीं, राज की पहली शादी श्यामाली डे से हुई थी. हालांकि, श्यामाली या राज ने कभी भी अपने तलाक को कंफर्म नहीं किया. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

चर्चा में है श्यामाली डे की पोस्ट

इसी बीच अब समांथा और राज की दूसरी शादी में एक नया ट्विस्ट आ गया है. समांथा-राज की शादी के बाद फिल्ममेकर की एक्स वाइफ श्यामाली डे की एक पुरानी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे श्यामाली की दोस्त ने री-शेयर करके ये दावा किया है कि राज निदिमोरु का पहली पत्नी संग तलाक नहीं हुआ है, बल्कि दोनों अभी भी शादीशुदा हैं. 

Advertisement

दरअसल, श्यामाली डे ने 5 दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें एक महिला मांग में सिंदूर और माथे पर लाल बिंदी लगाए दिखी थी. महिला की आंखें बंद थीं. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था- हमारे रिश्ते चाहे पति-पत्नी के हो, बच्चों के हो, या जानवरों से... ये सब पिछले जन्मों के कर्मों का फल होते हैं. जब इस जन्म में वो लेन-देन पूरा हो जाता है, तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं. 

श्यामाली डे की पोस्ट

 

श्यामाली डे की दोस्त ने क्या कहा?

श्यामाली डे की इस पोस्ट को अब भावना तपाड़िया (श्यामाली डे की दोस्त) ने अपने इंस्टा हैंडल पर रीशेयर किया है. पोस्ट के साथ उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है, जिसके बाद से समांथा और राज के रिश्ते पर सवाल उठने लगे हैं. भावना तपाड़िया ने लिखा- जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिरी बार जब मैंने चेक किया था, तब भी वो शादीशुदा थीं और वो 'आखिरी बार' अभी भी है. 

 

भावना तपाड़िया की पोस्ट

 

भावना ने पोस्ट का कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिया है. मगर उनकी इस पोस्ट ने लोगों के बीच हलचल मचा दी है. फैंस ये जानना चाहते हैं कि क्या समांथा संग शादी करने से पहले राज निदिमोरु ने पहली पत्नी श्यामाली डे को तलाक नहीं दिया था? क्योंकि दोनों में से किसी ने भी कभी अपने तलाक पर बात नहीं की. श्यामाली डे के इंस्टा हैंडल पर राज निदिमोरु संग उनकी पुरानी तस्वीरें अभी भी मौजूद हैं. ऐसे में फैंस भी दोनों के रिश्ते का सच जानने के लिए बेताब हैं. सच क्या है ये तो अब वही बता सकते हैं. 

---- समाप्त ----
