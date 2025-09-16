scorecardresearch
 

Feedback

लीक हुई कांतारा: चैप्टर 1 की कहानी, नागा साधु बने ऋषभ शेट्टी, किससे होगी भिड़ंत?

कांतारा के बाद कांतारा: चैप्टर वन को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज है, हर कोई फिल्म से जुड़ी डिटेल्स जानने को बेकरार रहता है. इस बार तो रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि लगता है इसकी कहानी ही लीक हो गई है. आइये आपको बताते हैं...

Advertisement
X
कांतारा चैप्टर 1 में क्या किरदार निभाएंगे ऋषभ शेट्टी? (Photo: Instagram @rishabshettyofficial)
कांतारा चैप्टर 1 में क्या किरदार निभाएंगे ऋषभ शेट्टी? (Photo: Instagram @rishabshettyofficial)

कांतारा की सक्सेस के बाद कांतारा: चैप्टर 1 की शूटिंग जोरों पर चल रही है. ऋषभ शेट्टी स्टारर और उन्हीं के डायरेक्शन में बनी ये भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जो 2 अक्टूबर 2025 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये फिल्म 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है, जो कदंब वंश के शासनकाल के समय वनवासी के रहस्यमयी जंगलों में घटित होती है. 

लीक हुई कहानी?

रिपोर्ट्स कहती हैं कि फिल्म की कहानी 300 ईस्वी के दौर के आसपास सेट है, जब दैवीय आत्माएं जागृत हुई थीं और देवी परंपराओं की शुरुआत हुई थी. ऋषभ शेट्टी एक नागा साधु की भूमिका निभा रहे हैं, जो मानव और दिव्य शक्तियों के बीच सेतु का काम करता है. 

सम्बंधित ख़बरें

kantara chapter 1
कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ कलारीपयट्टू से यूं करेंगे कमाल, देखें मूवी मसाला 
Rukmini Vasanth
'कांतारा' के बाद 'टॉक्सिक', एक्ट्रेस के चमके सितारे! ऋषभ और यश संग काम कर बोली- जैसे मैं... 
hrithik roshan new collaborators hombale films success story
फ्लॉप फिल्म से शुरुआत, फिर मिला पूरे देश का प्यार... ऋतिक संग काम करने जा रहे होम्बाले की कहानी  
Kantara chapter 1 to be an action packed film
500 से ज्यादा फाइटर्स, ऋषभ ने सीखा कलरीपायट्टु, एक्शन-पैक्ड होगी कांतारा चैप्टर-1  
Rishab Shetty
'कंतारा: चैप्टर 1' के लिए ऋषभ शेट्टी की खास तैयारी, सीखा कलारीपयट्टु-तलवारबाजी  

फिल्म में पारंपरिक देवता पंजुरली और गुलिगा की उत्पत्ति की कहानी भी दिखाई जाएगी. साथ ही प्राचीन रीति-रिवाज, अलौकिक शक्तियां और आदिवासी संघर्ष- केंद्रीय विषय होंगे.

ये डिटेल्स सामने आने के बाद कह सकते हैं कि कांतारा: चैप्टर 1 की कहानी लीक हो गई है. अभी तक इसे गुप्त रखा गया था. फिल्म की कहानी को लेकर ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई थी.

30 देशों में होगी रिलीज

फिल्म में ऋषभ शेट्टी के साथ रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और मलयालम अभिनेता जयराम भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस प्रोजेक्ट को विजय किरगंदूर और चालुवे गौड़ा ने होम्बले फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया है. बैकग्राउंड स्कोर और संगीत बी. अजनीश लोकनाथ द्वारा तैयार किया गया है, जबकि अरविंद कश्यप ने सिनेमैटोग्राफी संभाली है.

Advertisement

कांतारा: चैप्टर 1 को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा जिनमें कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी शामिल हैं. ये 2 अक्टूबर 2025 को 30 से अधिक देशों में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement