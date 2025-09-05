12 रानियां एक सिंहासन, शुरू होने वाला है नया शो 'रानी ऑफ द जंगल', दिखेंगी राखी सावंत

'बिग बॉस 19', 'पति पत्नी और पंगा' और 'राइज एंड फॉल' जैसे रियलिटी शो के बीच एक और रियलिटी शो जल्द ही डिस्कवरी पर आने वाला है. जिसका नाम 'रानी ऑफ द जंगल' है. इसके सीजन 2 का प्रोमो रिलीज हो गया है. जिसकी एक झलक ने ऑडियंस का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है.

पहले सीजन की सफलता के बाद इस रियलिटी-एडवेंचर शो का दूसरा सीजन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और मजेदार लग रहा है. इसमें फेमस रियलिटी सेलेब्स की एक नई लाइनअप शामिल है. जिसमें संयुक्ता हेगड़े, इरेना रुदाकोवा, अर्चना गौतम, सारा गुरपाल और अन्य स्टार्स हैं. जो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर रियलिटी शो में कदम रख रहे हैं.

बता दें कि ये एक सर्वाइवल रियलिटी शो है. जिसमें जंगल में कंटेस्टेंट्स को जिंदा रहने की कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. हालांकि सीजन 2 जंगल से निकलकर अब समुद्र की लहरों के किनारे किसी टापू पर पहुंच गया है.

कब से शुरू होगा ये शो?

डिस्कवरी चैनल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर 'Reality Rani's of the Jungle Season 2' का प्रोमो रिलीज किया है. इसी के साथ पोस्ट कैप्शन में लिखा, '12 रानियां एक सिंहासन गठबंधन बनेंगे...पर टिकेंगे कितने? इस खेल में भरोसे की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हर मोड़ पर होगा धोखा.' रियलिटी रानी ऑफ द जंगल सीजन 2 का प्रीमियर 22 सितंबर को सोम-शुक्र रात 9:30 बजे सिर्फ Discovery Channe lndia और discovery plus in पर आएगा.

Advertisement

शो में दिखाए देंगे दमदार कंटेस्टेंस

'रानी ऑफ द जंगल' को पिछली बार की तरह इस बार भी वरुण सूद होस्ट करेंगे. शो में इस बार संयुक्ता हेगड़े, इरेना रुदाकोवा, अर्चना गौतम, भव्य सिंह जैसे सेलेब्स नजर आएंगे. इस शो में एक हाई-वोल्टेज ट्विस्ट जोड़ते हुए कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत भी नजर आई हैं. जिसे देख यूजर्स काफी हैरान रह गए.

सेलेब्स ने किए कमेंट्स

इस शो के प्रोमो पर कमेंट करते हुए एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया ने मजाकिया लहजे में पूछा, 'सीटी बजाने वाली औरतें कौन हैं?' वहीं शो की कंटेस्टेंट अर्चना गौतम ने कमेंट कर लिखा, 'आखिरकार लड़कियों, हम एक नई शुरुआत के लिए यहां हैं.' वहीं ड्राम क्वीन भव्या सिंह ने शो को चुनौती देते हुए कहा, 'चलो, मुझे ड्रामा से मार डालो.' इसके अलावा इस रियलिटी शो को लेकर एक यूजर ने कमेंट कर पूछा, 'ये डिस्कवरी चैनल, ये कब से एमटीवी हो गया?'

---- समाप्त ----