'कांतारा' में दिखाई 'देवी' को रणवीर सिंह ने बताया 'भूत', भड़के लोग, VIDEO वायरल

साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' हर किसी के दिल को छूने में कामयाब हुई थी. जिस तरह फिल्म में ऋषभ ने एक्टिंग की, वो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए. उन्होंने जिस तरह कांतारा का पूरा संसार बड़े पर्दे के लिए रचा, वो देखने लायक था.
'कांतारा' पर कमेंट करके क्यों ट्रोल हो रहे रणवीर सिंह?
हाल ही में 'कांतारा चैप्टर 1' एक बार फिर सुर्खियों में आई है. इस बार इसके वायरल होने की वजह बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह हैं. उन्होंने ऋषभ शेट्टी की फिल्म को लेकर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. मालूम हो कि 'कांतारा' की कहानी दरअसल कर्नाटक के तुलु समाज के देवों की कहानी है. वो अपने देवों को बहुत मानते हैं और उनकी पूजा-अर्चना भी करते हैं. हर साल उनके गांव में भी देवों का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. ऐसे में रणवीर ने देवी चामुंडा माता को लेकर विवादित बयान दिया है.
एक्टर हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFA) में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'धुरंधर' प्रमोट की थी. इसी दौरान उन्हें वहां 'कांतारा' वाले ऋषभ शेट्टी दिखे, जिनकी तारीफ करने के चक्कर में एक्टर ने कई ऐसी चीजें की जिससे लोग भड़क गए.
रणवीर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक्टर 'कांतारा' को लेकर बोल रहे हैं, 'मैंने आपकी फिल्म थिएटर में देखी और सच कहूं तो आपकी परफॉरमेंस शानदार थी. खासतौर पर जब आपके शरीर के अंदर फीमेल भूत आ जाती हैं.' रणवीर आगे उस सीन को एक्ट करके भी दिखाते हैं, जिसमें ऋषभ शेट्टी के अंदर चामुंडा माता आती है. उन्होंने जिस तरह वो एक्ट किया, वो देखकर ऋषभ की हंसी छूटी. लेकिन पीछे बैठे लोग काफी निराश दिखे.
सोशल मीडिया पर फैंस रणवीर के इस बर्ताव से बेहद नाराज हैं, खासतौर पर जब रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' रिलीज के करीब है. यूजर्स कई तरह की बातें लिख रहे हैं और रणवीर को जमकर फटकार रहे हैं. एक यूजर ने अपना माथा पीटते हुए लिखा, 'उसने क्या देखा, वो देवी से फीमेल भूत कह रहा है.' रणवीर सिंह की मुश्किलें अब इस विवाद के बाद कितनी बढ़ने वाली हैं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा.
बात करें 'कांतारा चैप्टर 1' की, तो ये फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. वहीं रणवीर सिंह की 'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज होगी, जो पहले से ही विवादों से घिरी हुई है.