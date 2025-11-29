Film wrap: शादी के 2 साल बाद रणदीप हुड्डा के घर गूंजेगी किलकारी, सानंद वर्मा को याद आए बुरे दिन

मनोरंजन की दुनिया में शनिवार का दिन काफी खास रहा. रणदीप हुड्डा पिता बनने वाले हैं. पत्नी लिन के साथ उन्होंने ये गुडन्यूज फैन्स को दी. इसके अलावा 'भाबीजी घर पर है' के अनोखेलाल का दर्द छलका है. उन्होंने बताया कि किस तरह इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी जगह बनाई.
5वें बच्चे का पिता बनेगा करोड़पति यूट्यूबर, प्रेग्नेंट है दूसरी पत्नी? दुबई में दी गुडन्यूज
मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं. अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने फैन्स से गुड न्यूज शेयर की है.
रणदीप हुड्डा के घर गूंजेगी किलकारी, शादी के 2 साल बाद बनने वाले हैं पापा, दी गुडन्यूज
बधाई हो...! मशहूर एक्टर रणदीप हुड्डा पापा बनने वाले हैं. उनकी पत्नी और एक्ट्रेस लिन लैशराम प्रेग्नेंट हैं.
विदेशी हसीना के प्यार में लट्टू UP का छोरा, भरी महफिल में किया प्रपोज, करेगा शादी?
'बिग बॉस 19' अपने फिनाले के करीब है. शो के ग्रैंड फिनाले से पहले इस सीजन से बाहर हुए सभी कंटेस्टेंट्स का रीयूनियन हुआ.
3 वक्त की रोटी के पड़े लाले, किताबें बेचकर किया गुजारा, 'भाबीजी...' के अनोखेलाल का छलका दर्द
सानंद वर्मा ने शोबिज में नाम बनाया है. 'भाबीजी घर पर है' में अनोखेलाल के किरदार अदा कर वो घर-घर में जाने-पहचाने गए हैं. उनके लिए यहां तक पहुंच पाना काफी मुश्किल सफर रहा है.
2 बच्चों की मां-शादी को हुए 8 साल, एक्ट्रेस ने पति पर लुटाया प्यार, बोली-जिंदगीभर...
मशहूर एक्ट्रेस इशिता दत्ता और वत्सल सेठ टीवी टाउन के मोस्ट पावरफुल कपल्स में शुमार किए जाते हैं.