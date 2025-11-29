Film wrap: शादी के 2 साल बाद रणदीप हुड्डा के घर गूंजेगी किलकारी, सानंद वर्मा को याद आए बुरे दिन

फिल्म रैप में शनिवार के दिन काफी चीजें हुईं. रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने गुडन्यूज दी. बताया कि शादी के दो साल बाद दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं. फैन्स भी ये न्यूज सुनकर काफी खुश हैं.

