scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film wrap: शादी के 2 साल बाद रणदीप हुड्डा के घर गूंजेगी किलकारी, सानंद वर्मा को याद आए बुरे दिन

फिल्म रैप में शनिवार के दिन काफी चीजें हुईं. रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने गुडन्यूज दी. बताया कि शादी के दो साल बाद दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं. फैन्स भी ये न्यूज सुनकर काफी खुश हैं.

Advertisement
X
रणदीप हुड्डा बनने वाले हैं पिता (Photo Credit: Instagram/ Randeep Hooda)
रणदीप हुड्डा बनने वाले हैं पिता (Photo Credit: Instagram/ Randeep Hooda)

मनोरंजन की दुनिया में शनिवार का दिन काफी खास रहा. रणदीप हुड्डा पिता बनने वाले हैं. पत्नी लिन के साथ उन्होंने ये गुडन्यूज फैन्स को दी. इसके अलावा 'भाबीजी घर पर है' के अनोखेलाल का दर्द छलका है. उन्होंने बताया कि किस तरह इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी जगह बनाई. 

5वें बच्चे का पिता बनेगा करोड़पति यूट्यूबर, प्रेग्नेंट है दूसरी पत्नी? दुबई में दी गुडन्यूज
मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं. अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने फैन्स से गुड न्यूज शेयर की है.

रणदीप हुड्डा के घर गूंजेगी किलकारी, शादी के 2 साल बाद बनने वाले हैं पापा, दी गुडन्यूज
बधाई हो...! मशहूर एक्टर रणदीप हुड्डा पापा बनने वाले हैं. उनकी पत्नी और एक्ट्रेस लिन लैशराम प्रेग्नेंट हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Randeep Hooda at Sahitya Aajtak
जब ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे रणदीप हुड्डा, बताई मजबूरी 
Randeep Hooda at Sahitya Aajtak 2025
रणदीप ने 28 दिनों में घटाया था 18 किलो वजन, कैसे किया मुमकिन?  
Bollywood actor Randeep Hooda in Sahitya AajTak 2025
'मुझे पता था पढ़-लि‍खकर मैं कुछ बनने वाला हूं नहीं', देखें रणदीप हुड्डा से बेबाक बातचीत 
Randeep Hooda at Sahitya Aajtak
बिना आग जलाए रणदीप हुड्डा ने ल‍िए थे सात फेरे, क्यों की मण‍िपुर में शादी? 
Randeep Hooda
आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला, रणदीप बोले- ज‍िसने किसी अपने को खोया... 

विदेशी हसीना के प्यार में लट्टू UP का छोरा, भरी महफिल में किया प्रपोज, करेगा शादी?
'बिग बॉस 19' अपने फिनाले के करीब है. शो के ग्रैंड फिनाले से पहले इस सीजन से बाहर हुए सभी कंटेस्टेंट्स का रीयूनियन हुआ. 

3 वक्त की रोटी के पड़े लाले, किताबें बेचकर किया गुजारा, 'भाबीजी...' के अनोखेलाल का छलका दर्द
सानंद वर्मा ने शोबिज में नाम बनाया है. 'भाबीजी घर पर है' में अनोखेलाल के किरदार अदा कर वो घर-घर में जाने-पहचाने गए हैं. उनके लिए यहां तक पहुंच पाना काफी मुश्किल सफर रहा है.

Advertisement

2 बच्चों की मां-शादी को हुए 8 साल, एक्ट्रेस ने पति पर लुटाया प्यार, बोली-जिंदगीभर...
मशहूर एक्ट्रेस इशिता दत्ता और वत्सल सेठ टीवी टाउन के मोस्ट पावरफुल कपल्स में शुमार किए जाते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement