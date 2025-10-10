कौन है ये 5 फुट का कॉमिक एक्टर जिसने 'कांतारा चैप्टर 1' से जीता फैंस का दिल? रिलीज से पहले हो चुका निधन

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' ने एक बार फिर अपना कमाल दिखाया है. साल 2022 में आई 'कांतारा' की तरह, इसका प्रीक्वल भी बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहा है. फिल्म को जो भी थिएटर्स में देखने पहुंच रहा है, वो इसकी तारीफ करता नहीं थक रहा. ऋषभ शेट्टी के अलावा, फैंस एक और एक्टर की जमकर तारीफ कर रहे हैं जिसने उन्हें थिएटर्स में हंसने के कई मौके दिए.

कौन हैं 'कांतारा चैप्टर 1' का वो एक्टर जिसकी जमकर हो रही तारीफ?

'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी वैसे तो काफी सीरियस और आध्यात्मिक भावना को दर्शाती है. लेकिन इसमें बीच-बीच में कुछ ऐसे सीन्स भी डाले गए हैं जिससे फिल्म देखने का मजा दोगुना होता है. पिछले पार्ट की तरह, इस पार्ट में भी कन्नड़ एक्टर प्रकाश थुमिनाद हैं, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग से हंसाते हैं. लेकिन उनके साथ एक और खिलाड़ी है जिसने अपनी दमदार कॉमेडी से हंसा-हंसाकर लोटपोट किया.

ऋषभ शेट्टी की फिल्म में कन्नड़ सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन राकेश पुजारी थे, जिन्होंने अपने लिमिटेड सीन्स से समा बांधा. उनका रोल फिल्म में पेप्पे नाम के एक जेलर का था. जिसकी हाइट छोटी थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास किसी बलशाली इंसान जितना बड़ा था. उनके काम की सोशल मीडिया पर खूब जमकर तारीफ भी हो रही है.

Rakesh Poojari…!! 💔💔

The character who made us laugh so much in Kantara Chapter 1…!! ❤️

But today he is not with us to see the acceptance and love he is receiving…!! 🥹#KantaraChapter1 pic.twitter.com/vpgplwKkYO — Vimalraj (@Current__Trends) October 5, 2025

लेकिन फैंस को इस बात का अफसोस है कि वो अब उनका टैलेंट आगे आने वाली फिल्मों में नहीं देख पाएंगे. राकेश पुजारी की इसी साल मई 2025 में मौत हो चुकी है. ये फिल्म उनका आखिरी बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें वो नजर आए थे. एक्टर ने अपने निधन से पहले ही फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली थी. खबरें थी कि राकेश पुजारी की मौत 12 मई के दिन एक शादी में अचानक हुई. वो सिर्फ 33 साल के थे.

कौन थे राकेश पुजारी? किन फिल्मों में आ चुके नजर

राकेश पुजारी ने कन्नड़ फिल्मों में सबसे ज्यादा काम किया. उनकी हाइट 5 फुट 1 इंच थी. उन्होंने अपने सात साल के एक्टिंग करियर में सिर्फ चार फिल्में की, लेकिन उन सभी में उनका किरदार कॉमिक अंदाज में था. इसके अलावा राकेश ने अपने करियर में एक रियलिटी शो भी जीता है. वो 'कॉमेडी खिलाड़ीगलु' सीजन 3 के विनर रह चुके हैं.

---- समाप्त ----