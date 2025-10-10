scorecardresearch
 

Feedback

कौन है ये 5 फुट का कॉमिक एक्टर जिसने 'कांतारा चैप्टर 1' से जीता फैंस का दिल? रिलीज से पहले हो चुका निधन

ऋषभ शेट्टी की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' में एक्टर राकेश पुजारी ने कॉमिक रोल प्ले किया था. उनके काम की इंटरनेट पर तारीफ हो रही है. मगर एक्टर का निधन फिल्म रिलीज से काफी समय पहले हो चुका था. उनकी मई 2025 में मौत हो गई थी.

Advertisement
X
ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 में काम कर चुके दिवंगत राकेश पुजारी (Photo: Instagram @rakeshpoojary_comedy_kiladi)
ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 में काम कर चुके दिवंगत राकेश पुजारी (Photo: Instagram @rakeshpoojary_comedy_kiladi)

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' ने एक बार फिर अपना कमाल दिखाया है. साल 2022 में आई 'कांतारा' की तरह, इसका प्रीक्वल भी बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहा है. फिल्म को जो भी थिएटर्स में देखने पहुंच रहा है, वो इसकी तारीफ करता नहीं थक रहा. ऋषभ शेट्टी के अलावा, फैंस एक और एक्टर की जमकर तारीफ कर रहे हैं जिसने उन्हें थिएटर्स में हंसने के कई मौके दिए. 

कौन हैं 'कांतारा चैप्टर 1' का वो एक्टर जिसकी जमकर हो रही तारीफ?

'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी वैसे तो काफी सीरियस और आध्यात्मिक भावना को दर्शाती है. लेकिन इसमें बीच-बीच में कुछ ऐसे सीन्स भी डाले गए हैं जिससे फिल्म देखने का मजा दोगुना होता है. पिछले पार्ट की तरह, इस पार्ट में भी कन्नड़ एक्टर प्रकाश थुमिनाद हैं, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग से हंसाते हैं. लेकिन उनके साथ एक और खिलाड़ी है जिसने अपनी दमदार कॉमेडी से हंसा-हंसाकर लोटपोट किया. 

सम्बंधित ख़बरें

Rishab Shetty
Mumbai के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे Rishab Shetty 
kantara chapter 1 box office: 100cr crossed in hindi, 300cr india, worldwide 450 crores
'पुष्पा' की कमाई को 'कांतारा चैप्टर 1' ने छोड़ा पीछे, ऋषभ शेट्टी ने कही ये बात  
Kantara Chapter 1
'Kantara Chapter 1' हिंदी में 100 करोड़ पार! 
kantara chapter 1 box office: 100cr crossed in hindi, 300cr india, worldwide 450 crores
'कांतारा चैप्टर 1' हिंदी में 100 करोड़ पार, पहली फिल्म से दोगुनी होगी कमाई! 
Success of Kantara, praised by PM Modi | Pride of Indian cinema
'जब पीएम के मुंह से 5 बार न‍िकला कांतारा', ऋषभ शेट्टी ने सुनाया वाकया  

ऋषभ शेट्टी की फिल्म में कन्नड़ सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन राकेश पुजारी थे, जिन्होंने अपने लिमिटेड सीन्स से समा बांधा. उनका रोल फिल्म में पेप्पे नाम के एक जेलर का था. जिसकी हाइट छोटी थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास किसी बलशाली इंसान जितना बड़ा था. उनके काम की सोशल मीडिया पर खूब जमकर तारीफ भी हो रही है.

Advertisement

लेकिन फैंस को इस बात का अफसोस है कि वो अब उनका टैलेंट आगे आने वाली फिल्मों में नहीं देख पाएंगे. राकेश पुजारी की इसी साल मई 2025 में मौत हो चुकी है. ये फिल्म उनका आखिरी बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें वो नजर आए थे. एक्टर ने अपने निधन से पहले ही फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली थी. खबरें थी कि राकेश पुजारी की मौत 12 मई के दिन एक शादी में अचानक हुई. वो सिर्फ 33 साल के थे.

कौन थे राकेश पुजारी? किन फिल्मों में आ चुके नजर

राकेश पुजारी ने कन्नड़ फिल्मों में सबसे ज्यादा काम किया. उनकी हाइट 5 फुट 1 इंच थी. उन्होंने अपने सात साल के एक्टिंग करियर में सिर्फ चार फिल्में की, लेकिन उन सभी में उनका किरदार कॉमिक अंदाज में था. इसके अलावा राकेश ने अपने करियर में एक रियलिटी शो भी जीता है. वो 'कॉमेडी खिलाड़ीगलु' सीजन 3 के विनर रह चुके हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement